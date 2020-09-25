Пятница, 25 сентября 2020

Фото: @le_Parisien

Полиция задержала подозреваемого, который предположительно напал с ножом на прохожих в 11-м округе Парижа возле бывшего здания редакции Charile Hebdo, сообщает BFM TV. Позже стало известно о задержании второго подозреваемого, его схватили в парижском метро. Вечером были задержаны еще пять человек.

Основной подозреваемый – 18-летний уроженец Пакистана, он признал вину. На его одежде были следы крови. Расследование ведет национальная антитеррористическая прокуратура по статье “попытка убийства в сговоре с террористической организацией”. На место преступления приехали премьер-министр, глава МВД и мэр Парижа.

Нападение произошло в районе бульвара Ришар Ленуар. Ранены мужчина и женщина, оба – сотрудники информагентства Premières Lignes, офис которого расположен в том помещении, где раньше размещалась редакция сатирического журнала. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Le Parisien пишет, что преступник нападал на людей с мачете. На месте преступления был найден подозрительный пакет. Тревога оказалась ложной: взрывчатки в пакете не оказалось.

У станции метро Richard Lenoir найден топорик, который выронил один из нападавших:

[ EN DIRECT] Un hachoir retrouvé devant le métro Richard Lenoir ⤵https://t.co/YQnT3NMXXq #CharlieHebdo #Paris pic.twitter.com/H6nVT9gd7I

— Le Figaro (@Le_Figaro) September 25, 2020

В 11-м округе Парижа и соседних 3-м и 4-м округах детей временно не выпускали из 125 школ. Полиция призвала жителей воздержаться от посещения района, где был совершен теракт.

В начале сентября Charlie Hebdo вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, после чего “Аль-Каида” выступила с угрозами в адрес журнала. Публикация была приурочена к началу судебного процесса по делу о расстреле редакции Charlie Hebdo в январе 2015 года.

Обложка номера Charlie Hebdo от 1 сентября 2020 года

24 сентября около 100 французских газет, радиостанций и телеканалов выпустили обращение в поддержку свободы слова.

Президент Эмманюэль Макрон, комментируя 1 сентября новую публикацию карикатур в Charlie Hebdo, подчеркнул, что во Франции закон гарантирует свободу слова, в том числе право на богохульство.

В Париже со 2 сентября проходит суд над 14 обвиняемыми по делу о нападении на Charlie Hebdo.

7 января 2015 года в Париже террористы-исламисты братья Саид и Шариф Куаши расстреляли редакцию Charlie Hebdo. Погибли 10 сотрудников редакции, а также двое полицейских. На другой день еще один террорист, Амеди Кулибали, вступил в перестрелку с правоохранителями в Монруже. Погибла одна сотрудница полиции.

9 января полицейские блокировали братьев Куаши в здании типографии в городе Даммартен-ан-Гоэль. Одновременно Кулибали захватил заложников в еврейском магазине в столице, угрожая убить их, если правоохранители в Даммартене начнут штурм. Вечером того же дня силовики одновременно взяли штурмом и типографию, и магазин. Все трое террористов были убиты. Кулибали, однако, успел убить четверых заложников. Таким образом, общее число жертв террористов составило 17 человек.