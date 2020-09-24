Четверг, 24 сентября 2020

В Минске после инаугурации Александра Лукашенко продолжаются акции протеста: люди встают в цепи солидарности и замедляют движение машин на центральных проспектах. Об этом сообщает Tub.by.

Люди выстроились в цепи солидарности на проспекте Машерова, возле бизнес-центра “Порт”, на улицах Тимирязева, Маяковского и Некрасова, около завода железобетонных изделий “Минскметрострой”. Акции протеста также проходят около университетов – Белорусского госуниверситета культуры и Минского государственного лингвистического университета. Студенты Белорусского государственного экономического университета вышли на марш.

С самого утра в Минске стихийные пробки – водители останавливаются или сильно замедляют движение.

Как заявили в белорусском МВД, в Беларуси вечером 23 июня прошли 59 протестных акций, общую численность их участников силовики оценивают в 5 тысяч человек. Задержаны 364 человека, из них в Минске – 252, из них в местах содержания задержанных остались 320 человек.

Милиция признала, что применяла технику и спецсредства, поскольку группы по 10-50 человек, а также водители неоднократно блокировали проезжую часть в разных местах в городе.

В телеграм-канале Nexta людей призывают выходить в воскресенье на традиционный марш протеста, рабочих госпредприятий – выйти в четверг и пятницу на общенациональную забастовку. Редакция канала призывает также устраивать локальные акции протеста в районах, блокировать дороги и трассы, не платить налоги и коммуналку, выдавать зарплаты “в конвертах”, забрать налоги из банков, не покупать продукцию госпредприятий.

Разгон протестующих и задержания начались в среду вечером у стелы “Минск – город-герой”, к которой вечером люди пришли из разных концов города. Силовики перекрыли там движение, после чего стали вытеснять собравшихся. Против демонстрантов применили водометы, их били дубинками, использовали электрошокеры.

Задержания далее проходили в разных районах Минска: от Октябрьской площади возле гостиницы “Юбилейная” в центре до Заславской улица на северо-западе и улицы Притыцкого на западе столицы. Спустя примерно час после акции протеста у стелы “Минск – город-герой” слышали выстрелы. Их слышали и в других местах: на Немиге, на улице Кальварийской у метро “Пушкинская” (там нашли гильзу), на Серебрянке. Затем там вновь применили водометы, а потом они были использованы и в других районах Минска.

У станции метро “Немига” один из силовиков брызнул в протестующих перцовым спреем.

На проспекте Победителей группу протестующих заблокировали в торговом центре “Галерея”, после чего охранники закрыли один из входов в здание, отказавшись пропустить туда силовиков.

В разгоне протестующих участвовали не только силовики, но и некие люди в спортивных костюмах и черных масках. У метро “Немига” они били дубинками проезжавшие мимо машины, требуя, чтобы водители быстрее проезжали и не сигналили в поддержку протестующих. Кроме того, они валили людей на землю, избивали их и задерживали.

На Немиге митингующие заблокировали милицейский микроавтобус с задержанными, после чего их разогнали силовики в черных масках и с дубинками. Около 22 часов протестующие перекрыли движение на Немиге, но затем часть демонстрантов разбежалась после появления людей в черном.