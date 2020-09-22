Вторник, 22 сентября 2020

Александр Лукашенко “вступил в должность” президента Беларуси, сообщает государственное информагентство БелТА. Тайная церемония, о которой заранее не объявлялось, прошла во Дворце независимости в Минске.

На церемонию пришли несколько сотен человек, в том числе высшие чиновники, депутаты обеих палат парламента Беларуси, руководители местных органов власти, государственных СМИ, деятели культуры, науки и спорта.

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко зачитал текст присяги на белорусском языке. Затем глава ЦИКа Лидия Ермошина вручила ему президентское удостоверение.

В своей инаугурационной речи Лукашенко заявил, что народ Беларуси “легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость”, а теперь, “выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания”. “Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация”, – отметил диктатор.

Лукашенко заявил о необходимости вернуть страну к “безопасной жизни”. “И мы это сделаем. Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу, – сказал он. – Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность”.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, у него не было данных о проведении инаугурации Лукашенко. Он добавил, что не в курсе, будет ли Владимир Путин поздравлять Лукашенко.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее обещала назвать дату “инаугурации” “ближе ко времени” церемонии.

Белорусская оппозиция призвала к новым акциям протеста. Так, в крупнейшем белорусском телеграм-канале Nexta появился призыв к белорусам в 18 часов выйти в центры своих городов, “чтобы показать конец легитимности крысиного короля”. Инициаторы акции призывают водителей блокировать дороги и устраивать пробки.

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская в видеообращении заявила, что “инаугурация” Лукашенко – “конечно же, фарс”. “На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны и не подлежат исполнению”, – подчеркнула она. Тихановская назвала себя “единственным лидером, который был избран белорусским народом”.

Член президиума Координационного совета, бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко написал в своем телеграм-канале, что Лукашенко “провел спецоперацию по своей самоинагурации”, которая “больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе”. “С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси, и кучки бюрократов. Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто”, – считает Латушко. Бывший министр также призвал к бессрочной акции неповиновения.

По результатам президентских выборов в Беларуси, прошедших 9 августа, было объявлено, что Лукашенко якобы набрал более 80 процентов голосов. При этом независимый подсчет показывал, что более 50 процентов голосов в действительности досталось Тихановской.