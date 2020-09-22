Вторник, 22 сентября 2020

Через 45 дней после президентских выборов, на фоне массовых протестов граждан, несогласных с их объявленными результатами, в обстановке строжайшей секретности в Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко.

В среду около 9 часов утра стало известно, что Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, не стала называть журналистам РИА “Новости” дату инаугурации, но пообещала сделать это “ближе ко времени” церемонии. При этом уже в начале десятого возле Дворца Независимости минчане стали фиксировать повышенную активность – большое скопление силовиков, спецтехники, а также автобусов с “людьми в костюмах”. Когда силовики перекрыли улицы и проспекты для проезда кортежа Лукашенко ко Дворцу Независимости, наблюдатели стали что-то подозревать, но через крупнейший белорусский портал Tut.By около 11 часов утра некие “знакомые с ситуацией” источники вбросили информацию, что во Дворце проходит всего лишь “репетиция инаугурации”. По государственным телеканалам показывали сериалы, на президентском сайте самой свежей новостью была информация о встрече Лукашенко с губернатором Приморского края. “Ничего не слышали” об инаугурации в белорусском ЦИКе. Как выяснилось позже, не знал о ней и Дмитрий Песков.

Одновременно с этим внимание журналистов было отвлечено ситуацией с редактором старейшего белорусского издания “Наша Ніва” Егором Мартиновичем – около 10 утра стало известно, что он задержан у себя во дворе силовиками, когда выгуливал собаку, в его доме проходит обыск. Журналисты издания призвали коллег приехать на место, чтобы поддержать Мартиновича.

Интрига сохранялась примерно до половины двенадцатого, когда государственное информагентство БелТА сообщило, что в Минске “состоялась” инаугурация президента. В полдень государственный телеканал “Беларусь 1″ также сообщил о состоявшейся инаугурации, но проиллюстрировал новость только общими планами Дворца Независимости. Текст президентской присяги ведущая телеканала просто зачитала сама. Между тем белорусский “Закон о Президенте” (статья 10) устанавливает, что “присяга приносится в торжественной обстановке… транслируется по республиканскому телевидению и радио”.

Наталья Эйсмонт вскоре выложила в своем телеграм-канале грубо смонтированное видео с частыми перебивками и повторяющимися планами, на котором можно видеть Лукашенко, приносящего присягу в зале Дворца Независимости в не очень торжественной обстановке. Тех 700 человек, которые, по словам Эйсмонт, были приглашены на церемонию, в кадре не наблюдалось.

Это событие, которое Лукашенко провозгласил “днем победы”, в интернете назвали “преждевременной инаугурацией”, “скоропостижной инаугурацией”, “инаугурацией Шредингера”, “самоинаугурацией”, “инаугурацией Ы и другими приключениями Шурика”.

Бывший министр культуры Беларуси, а теперь член президиума Координационного совета Павел Латушко сравнил эту мероприятие с “воровской сходкой”, а Лукашенко назвал “президентом ОМОНа и горстки завравшихся чиновников”. Латушко призвал белорусов начать “бессрочную акцию неповиновения”. “Фарсом” назвала состоявшуюся инаугурацию Светлана Тихановская. Она подчеркнула, что является “единственным избранным лидером белорусского народа”. Европейские страны вновь заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом.

“Согласие на такой формат мероприятия, вместо того чтобы пытаться провести его более или менее традиционно, показывает, что он не питает иллюзий насчет уровня своей поддержки в обществе, – отмечает белорусский историк Александр Пашкевич. – Лукашенко знает и понимает, что противостоит со своей вертикалью и “красавцами” в форме не кучке проплаченных оппозиционеров, а подавляющему большинству своего народа. И это его не останавливает. Поэтому рассчитывать на то, что Лукашенко сам куда-то сбежит, спасая награбленные сокровища, нельзя. Ведь для него (в отличие, например, от Януковича) альфа и омега всего – не богатство, а неограниченная власть. Без нее жизнь теряет смысл, его просто не существует. А так бороться за власть (ничем не ограниченную, которой он обладает последние 24 года) он будет до конца, если понадобится – даже с автоматом в руках. Инстинкт самосохранения не включится. Решение о его отставке и побеге, если это произойдет, примут другие люди. И принуждать его они будут силой”.

Этим вечером в Беларуси ожидаются массовые протесты. Силовики приведены в повышенную боевую готовность.