Вторник, 22 сентября 2020

Акция протеста в Красноармейском. Фото: chernovik.net

В Дагестане в поселке Красноармейское, пригороде Махачкалы, около 20 человек пострадали при столкновениях с силовиками на акции протеста против начала строительства на землях на границе с поселком городского типа Семендер. Двух человек ранили из травматического оружия. Об этом сообщает “Черновик”.

Как рассказала очевидица столкновений, около 300 человек вышли из своих домов, чтобы помешать столкновениям. “Там были женщины, дети, взрослые люди были. Мы боялись, если вдруг будет столкновение, и стояли, чтобы наших ребят не забрали. Полицейские нас провоцировали криками “У вас что, мужчин не осталось?”, – сказал она. Затем кто-то стал кидать камни в росгвардейцев, те применили травматическое оружие.

Далее полицейские заехали в сам поселок, а местные жительницы “встали в ряд, чтобы не пускать их”. Полицейские стали применять против протестующих дубинки и слезоточивый газ, те стали убегать. Затем демонстрантов “по команде полиции” стали избивать росгвардейцы со щитами и электрошокерами. “Врывались в их дома и забирали с собой даже тех, кто вообще не имел к этому отношения. Один парень-инвалид вышел посмотреть, что происходит, его сильно избили, потом в него еще выстрелили, в итоге забрали на скорой. Отца, который попытался остановить это, тоже скрутили и закинули в машину. Потом подъехали еще машины полиции, ездили по улицам и искали людей”, – сообщила свидетельница.

В дагестанском управлении Росгвардии заявили, что задержали в Красноармейском 27 человек.

возбудило дела по части 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и по части 1 статьи 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества с причинением значительного ущерба). По версии следствия, участники акции протеста препятствовали межеванию земельных участков. “В это время группа лиц стала кидать в сторону сотрудников правоохранительных органов камни, различные предметы, в результате чего нескольким сотрудникам причинен вред здоровью, а также повреждены их служебные автомобили”, – заявляют в ведомстве.

Жители Красноармейского более 10 лет пытаются отстоять земельные участки на границе с поселком Семендер (оба входят в состав Махачкалы). По утверждению местных жителей, власти обещали выделить эти участки бывшим жителям села Верхние Убеки Левашинского района Дагестана, которые в 1944 году были выселены в Чечню, а в 1957-м вернулись обратно. В начале 2000-х годов 48 гектаров земли на этой территории были переданы в аренду на 49 лет садовому товариществу “Аграрник”. В июле в Красноармейском уже проходили акции протеста, участники которых требовали разрешить им строительство домов на спорных землях.