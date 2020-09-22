Вторник, 22 сентября 2020

22 сентября в Красноярском крае силовики провели рейд в “Городе Солнца” – поселении религиозной общины “Церковь последнего завета”, созданной в 1991 году бывшим милиционером Сергеем Торопом (Виссарионом). К облаве привлекли спецназ ФСБ, два вертолета и автозаки. Силовики задержали Торопа, его помощника Вадима Редькина и местного жителя Владимира Ведерникова.

По версии СК, в общине с граждан собирали деньги и применяли к ним психологическое насилие, в результате чего был причинен тяжкий вред здоровью некоторых адептов.

23 сентября троих руководителей общины отправили в СИЗО.

Атака на церковь Виссариона – из того же ряда, что преследования свидетелей Иеговы. Режим продолжает жестоко преследовать инаковерующих. pic.twitter.com/vq9QIJe0CE

— Грани.Ру (@GraniTweet) September 23, 2020