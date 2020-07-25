Суббота, 25 июля 2020

В Крыму погиб трехлетний Муса Сулейманов, сын политзаключенного Руслана Сулейманова. В воскресенье утром его тело нашли в сливной яме рядом с домом. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ребенок пропал в поселке Строгановка под Симферополем в пятницу около 18 часов. Он играл в песочнице около дома. Ближе к ночи началась масштабная поисковая операция. К отряду “Лиза Алерт” присоединились сотни крымскотатарских волонтеров. В субботу в операции участвовали российские полицейские, сотрудники МЧС, кинологи, водолазы, спотсмены конного клуба. Были задействованы дроны. В субботу зону поисков расширили с 5 до 15 километров.

Крымские волонтеры организовали автобусы для доставки волонтеров в оперативный штаб, полевую кухню и сбор необходимого оборудования для мобильных поисковых групп. Местные жители привозили к штабу еду. По всему Симферопольскому району были расклеены листовки о пропаже Мусы Сулейманова.

СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве ребенка. Российская прокуратура анонсировала “проверку органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка осуществлению надлежащего контроля за указанной семьей (Сулеймановых. – Ред.)”.

Крымские татары съехались в Строгановку со всего полуострова. Фото: “Крымская солидарность”

Руслан Сулейманов – один из 25 фигурантов девятого крымского дела “Хизб ут-тахрир”, большинство из которых – активисты “Крымской солидарности”. Сулейманов был задержан в марте прошлого года и отправлен под арест по обвинению в организации деятельности террористической организации (часть 1 статьи 205.5 российского УК). Ему грозит от 15 лет до пожизненного срока.

В прошлый четверг Сулейманова вернули в СИЗО после принудительной психиатрической экспертизы – политзек около провел месяц в республиканской психбольнице № 1 имени Н.И. Балабана в Симферополе.

По тому же делу проходит корреспондент “Граней” Ремзи Бекиров.