Четверг, 23 июля 2020

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии, бывший директор Белорусского парка высоких технологий Валерий Цепкало вместе с детьми бежал в Россию. Об этом он рассказал в интервью Tut.by.

По словам Цепкало, он узнал о готовящемся аресте от “хороших друзей в правохранительных органах”. “И когда из одного органа из трех букв поступили сведения, я временно решил не показывать, где я нахожусь. Но когда уже из второго органа из трех букв мне сказали точно, что дана команда о моем аресте, я стал подумывать о том, чтобы уехать”, – сказал эмигрант. В то же самое время, рассказал Цепкало, в школу к его детям пришла сотрудники прокуратуры и “начали у учителей, завуча, директора школы требовать, чтобы они подписывали какие-то бумаги в отношении нашего ребенка”. После этого он увез детей в Москву.

Жена оппозиционера Вероника Цепкало предположила, что прокуратура запустила процесс лишения ее родительских прав.

В белорусской Генпрокуратуре заявили, что прокурорские работники школу, где учатся дети Цепкало, не посещали. “Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований”, – утвержают в ведомстве.

Цепкало пообещал в эмиграции “делать пресс-конференции в Москве, в Украине, в одной из европейских стран и в США”, на которых он собирается рассказывать, “что происходит в Беларуси”. “Естественно, буду призывать Россию, ЕС и США не признавать выборы, если они будут фальсифицированы”, – подчеркнул оппозиционер.

Кандидат допустил, что может появиться на агитационном митинге в Минске. “В целом в страну после выборов я, безусловно, планирую возвращаться. Здесь все будет зависеть от исхода, но если в Беларуси будет жарко, я приеду раньше, чем 9 августа”, – заметил он.

В четверг Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что еще одному незарегистрированному кандидату в президенты, находящемуся под арестом экс-главе “Белгазпромбанка” Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение. Вместо части 2 статьи 431 белорусского УК (дача взятки) ему вменили часть 3 статьи 430 кодекса (получение взятки в особ окрупном размере организованной группой). Таким образом, Бабарико инкриминированы часть 3 статьи 430, части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и часть 2 статьи 235 УК (легализация средтв, полученныхпреступным путем, в особо крупном размере).

24 июля агитационные митинги зарегистрированного кандидата Светланы Тихановской – жены арестованного видеоблогера Сергея Тихановского – проходят в Витебской области – в ее центре, Новополоцке и Глубоком. В Глубоком на митинг пришли около тысячи человек, в Глубоком – примерно 3 тысячи.

21 июля Тихановская выступила в эфире государственного телеканала “Беларусь 1″. Она пообещала в случае победы на президентских выборах назначить новые, рассказала о задержаниях оппозиционеров.

В среду действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал выдворять из страны зарубежных журналистов, если они “не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы”. “Что это за отношение к стране? BBC, “Свобода”, “Свободная Европа” и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам”, – сказал он.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. Уличные выступления в поддержку независимых кандидатов начались в стране еще на этапе сбора подписей. 16 июля штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико объявили об объединении вокруг кандидатуры Тихановской. Лукашенко намерен переизбраться на шестой срок.