Пятница, 24 июля 2020

Фото: DVhab.ru

В Хабаровске в субботу прошла новая многотысячная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. По некоторым оценкам, шествие и митинг стали самыми массовыми за две недели протестов: на улицы вышли от 40 до 50 тысяч человек, по официальным данным мэрии – 6,5 тысячи.

Хабаровчане в 15-й раз собрались на площади Ленина, прошли шествием по центральным улицам и вернулись к зданию краевой администрации. Они скандировали лозунги против Владимира Путина и назначенного им и.о. губернатора Михаила Дегтярева: “Свободу”, “Позор”, “Дегтярева – на Луну”, “Чемодан, вокзал, Самара”, “Это наш край”, “Долой царя”, “Путин – вор”, “Путина в отставку”, “20 лет – доверия нет”, “Россия, просыпайся”.

Полиция не препятствовала шествию.

Сам Дегтярев отказывается выходить к протестующим. В выходные он совершает поездку по Хабаровскому краю. В организации протестов он обвинил иностранцев.

15-день протестов в Хабаровске. Какие-то люди ходят среди протестующих и просят убрать антипутинские лозунги. pic.twitter.com/InkWHM79fh

— Грани.Ру (@GraniTweet) July 25, 2020

В субботу шествие и митинг состоялись также в Комсомольске-на-Амуре – там к протестующим вышли мэр Александр Жорник и председатель гордумы Владимир Гинзбург. Они выразили поддержку участникам акции. “Вы молодцы, такого не видел еще Дальний Восток”, – сказал Жорник.

Акции солидарности с Хабаровском прошли также во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Во Владивостоке задержали четверых активистов.