Среда, 22 июля 2020

Акция протеста в Хабаровске. Фото: amurmedia.ru

В Хабаровске продолжаются уличные акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Как сообщает AmurMedia, в 9 вечера протестующие собрались на площади Ленина и затем устроили шествие по центральной улице.

Люди скандировали “Свободу Сергею Фургалу”, “Фургала на волю”.

Как отмечает агентство, впервые за все время протестов митинги проводятся так поздно. Предыдущая акция состоялась в четверг днем.

Днем новый губернатор Михаил Дегтярев заявил, что не собирается выходить к участникам акций за Фургала. “Вообще тут есть чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами”, – сказал он. По мнению Фургала, действия протестующих – это “неуважение ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовали, ни, в первую очередь, к себе”.

Во вторник в Хабаровске неизвестные напали на журналиста, ведующего YouTube-канала “Штаб Навального” Дмитрия Низовцева. Днем он вел трансляцию с шествия в поддержку Фургала. По словам журналиста, его у подъезда избили три человека, причем били и ногами, в том числе по лицу.

В четверг секретаря хабаровского отделения Либертарианской партии Артема Мозгова вызвали в полицию в связи с организацией митинга 11 июля в поддержку Фургала, обязав явиться 27-го числа. Это первое административное дело в связи с акциями в Хабаровске.

В Комсомольске-на-Амуре полицейские также приходят к рядовым участникам протестных акций, сообщает координатор хабаровского штаба Навального Алексей Ворсин. Он опубликовал документ о вызове одного из жителей Комсомольска в городское УМВД для составления административног протокола.

Как сообщает “МБХ-медиа”, полиция составила протоколы об организации несогласованного митинга 17 июля на первого секретаря отделения КПРФ в Хабаровском крае Петра Переверзенцева и депутата краевой думы от коммунистов Сергея Ильина.

Протесты в Хабаровске и других городах края продолжаются 13-й день. Они начались после ареста Фургала, обвиненного в ряде заказных убийств и покушений на предпринимателей в 2004-2005 годах.