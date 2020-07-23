Четверг, 23 июля 2020

В Хабаровске незвестные напали на координатора “Открытой России” Сергея Наумова, сообщил он “МБХ-медиа”. Активист приехал в город освещать протестные акции.

Наумов рассказал, что по приезде в Хабаровск купил новый телефон и сим-карту, “чтобы никто не выследил”, однако за ним весь день велась слежка. “Их видно, следят топорно. До обеда один следил, на обед я зашел домой, выхожу из дома, смотрю – мужик. Прям наблюдает. Я специально в магазин зашел. Он меня потерял, бегал-бегал. В автобус зашел -он за мной. Сейчас уже просто надоело, я выхожу и начинаю его снимать. Спрашиваю: “Зачем вы ходите за мной?” – рассказал активист.

Когда Наумов включил камеру, преследователь вырвал у него телефон и побежал. “Он начал лезть в драку. Тут люди вокруг – это на вокзале происходит – народу столько, а никто полицию не вызвал. Потом подбежал второй эшник, начал меня толкать, телефон отбирать”, – сообщил он.

После вмешательства посторонних нападавшие убежали. Наумов обратился к проходившему мимо участковому, чтобы тот принял заявление, но он отказался. Тогда Наумов сам вызвал полицию.

Наумов сообщил о синяках и ссадинах, также ему разбили телефон. По словам активиста, во время драки у одного из нападавших выпало удостоверение сотрудника полиции. Оба были в темны очках и черных масках.

Накануне трое неизвестных избили журналиста, ведущего YouTube-канала “Штаб Навального” Дмитрия Низовцева, который до этого вел очередную трансляцию с шествия в поддержку арестованного бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. На Низовцева напали у подъезда его дома, его били ногами, в том числе по лицу.

В пятницу новый губернатор Михаил Дергятев, ссылаясь на “оперативные данные” из правоохранительных органов, заявил, что среди организаторов митингов в поддержку Фургала якобы есть несколько иностранцев. “Вы что, думаете, у нас в России сейчас нет иностранных граждан? Есть! Кто-то остался в Москве. Организовывал в Москве митинги и беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае – они сюда прилетели. Ведь межрегиональное сообщение сохраняется”, – сказал чиновник.

По словам Дегтярева, на выходных он намерен совершить поездку по Хабаровскому краю. Необходимости оставаться в Хабаровске, где в субботу пройдет очередная протестная акция, он не видит.

В своем Инстаграме Дегтярев прокомментировал свой поход в баню с Владимиром Жириновским в 2013 году. “Если для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне придется париться с большими начальниками, я с удовольствием буду это делать, и буду решать в бане многие вопросы Хабаровского края, понимаете?” – написал он.

Как сообщает Dvhab.ru, заявления об уходе из краевого правительства написали сразу трое чиновников – первый зампред правительства Юрий Золочевский, руководитель аппарата губернатора Владимир Хлапов и советник главы региона Захар Синяговский. Дегтярев пообещал удовлетворить заявления.

Фургал арестован по обвинению в организации заказных убийств и покушений на предпринимателей в 2004-2005 годах. Акции за его освобождение продолжаются в Хабаровском крае уже две недели.