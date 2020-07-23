Четверг, 23 июля 2020

Фигуранта дела “Нового величия” Руслана Костыленкова при задержании силовики изнасиловали молотком. Письмо арестованного его девушке Татьяне Колобакиной публикуют “МБХ-медиа” и “Медуза”.

12 марта, за три дня до задержания, Костыленков заметил у своего дома в подмосковном Хотьково темную “Тойоту” – как он предполагает, этот автомоиль принадлежал наружному наблюдению, поскольку его соседи ставили свои машины на парковке между многоэтажками, а не напротив магазина.

“Я несколько раз выходил из своей квартиры и шел по своим делам, проходя в метре от их автомобиля, попутно заглядывая в салон. Там, собственно, ничего необычного я не увидел: две серьезные морды, я смотрел на них, а они на меня. Пока я ходил по своим делам, они меня не преследовали, видимо у них было задание лишь следить за моим жилищем и как часто я из него выхожу”, – пишет Костыленков. По его словам, эти люди следили за ним до вечера 14 марта, а потом их сменили другие оперативники “на огромном внедорожнике”.

15 марта Костыленкову постучали в дверь, женский голос сказал ему: “Руслан привет, я от Ани”. Костыленков был в трусах и футболке. Он подумал, что речь идет о его подруге из Хотьково. Когда он открыл дверь, его, угрожая пистолетом, повалил сотрудник СОБРа.

В пытках, по словам Костыленкова, участвовали пятеро оперативников – он называет их “Рыжий”, “Бивень”, “Кавказец”, “Аноним” и “Прыщ”.

Оппозиционера побили, надели на него наручники, посадили на табуретку и начали допрашивать. “Во время абсолютно дебильного диалога, который длился минут двадцать, Бивень и Аноним наносили мне удары по разным частям тела, когда считали, что я, по их мнению, отвечаю на вопросы неверно. То есть не так, как им было нужно. Кавказец заложил мне за резинку трусов пакетик с порошкообразным веществом и грозил найти у меня гранату. Время от времени меня настигал приступ дикого смеха, который я никак не мог побороть, и раздражавший оперов. В какой-то момент Кавказец взял желтый пакет и надел мне его на голову, стало тяжело дышать, но сознание я не терял”, – пишет Костыленков. Оперативник “Кавказец” достал некую небольшую пластиковую коробочку и пригозил применить ее – по предположению Костыленкова, это был шокер или паяльник. Двое других силовиков остановили “Кавказца”.

“Потом меня отвели на кухню и оставили с собровцами – Прыщом и Анонимом. Они поставили меня в растяжку, Прыщ держал меня, а Аноним сначала отбил мне почки, а потом взял кухонный молоток из стали (для отбивки мяса) и засунул его ручку мне глубоко в анус”, – говорится в письме.

Затем двое оперативников, изнасиловавших Костыленкова, ушли, пришел “Рыжий” и заставил его на камеру записать “видеопризнание”, которое впоследствии было опубликовано телеграм-каналом “Кремлевская прачка”.

После обыска Костыленкова посадили в машину СОБРа и стали везти в “положении лежа” в отдел СКР по Западному округу. “Примерно в середине пути мы остановились и меня повели в фастфуд, сходить в туалет. В туалете я обнаружил, что у меня все ноги в крови, это последствия поврежденного ануса. Кровотечение не останавливалось”, – пишет Костыленков. В СКР оперативник “Бивень” “пару раз” ударил оппозиционера по почкам, а “Рыжий” диктовал ему показания, говорится в письме.

После пыток, по словам Костыленкова, он “был весь в синяках, имел жесткие раны на запястье, от наручников; первые пять дней после ареста мочился и испражнялся кровью”.

Как сообщает глава “Агоры” Павел Чиков, 22 марта при поступлении Костыленкова в СИЗО ему дали справку с описанием телесных повреждений. 4 мая 2018 к нему попала адвокат “Агоры” Светлана Сидоркина, и он письменно подробно описал, как его пытали.

Сидоркина подала заявление о преступлении. В сентябре 2018 года СКР отказал в возбуждении уголовного дела. Затем на протяжении полутора лет следственнное ведомство трижды возобновляло проверки и столько же раз снова отказывало. 30 июня нынешнего года суд признал отказ законным. Адвокат намерена после исчерпания судебных инстанций в России подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

В пятницу фигуранты дела “Нового величия” выступили с последним словом. Приговор будет вынесен 6 августа.

14 июля прокурор Шапошников запросил сроки для семерых обвиняемых – Костыленкову он попросил назначить семь с половиной лет лишения свободы.

17 октября прошлого года Костыленков и еще один фигурант дела, Вячеслав Крюков, вскрыли вены в суде в знак протеста против отказа судьи Александра Маслова освободить их из СИЗО.