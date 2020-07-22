Среда, 22 июля 2020

В Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержаны 22 предполагаемых члена “Исламского движения Узбекистана”, сообщается на сайте ФСБ.

В ФСБ заявляют, что пресекли деятельность “межрегиональной структуры” ИДУ, а среди задержанных есть как “главари”, так и рядовые участники организации.

Имена задержанных не называются. Не уточняется и то, гражданами каких стран они являются. Как утверждается, они призывали к терактам, вербовали “рекрутов” и переправляли их в зоны боевых действий, финансировали членов ИДУ, находящихся в Сирии.

По утверждению ФСБ, у задержанных изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы ИДУ и фальшивые паспорта.

“Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются”, – говорится в сообщении ФСБ. Открыты ли против задержанных уголовные дела, и если да, то по каким статьям, не уточняется.

“Исламское движение Узбекистана” – организация, созданная в 1996 году бывшими членами ряда запрещенных в Узбекистане исламистских партий и движений. До начала войны в Афганистане штаб-квартира организациии находилась в Кандагаре. Боевики организации принимали участие в гражданской войне в Таджикистане на стороне объединенной оппозиции, организовали теракты в Киргизии – в Бишкеке и Оше, в Афганистане воевали на стороне Талибана. Примерно в 2002-2003 годах группировка получила второе название – “Исламское движение Туркестана”. В 2014 году лидер ИДУ Усман Гози объявил о присоединении движения к “Исламскому государству”.