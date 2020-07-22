Среда, 22 июля 2020

Октябрьский райсуд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова на 7 суток по статье о неуважении к власти за пост в Телеграме о судьях Конституционного суда, сообщает глава “Агоры” Павел Чиков.

Крашенинников объявлен виновным по части 4 статьи 20.1 КоАП (повторное неуважение к власти).

Политолога утром задержали у его дома и повезли в полицию составлять протокол.

Адвокат Крашенинникова Алексей Бушмаков пообещал обжаловать решение суда, сообщает E1.ru.

Крашенинникова осудили из-за мартовского поста в его телеграм-канале. Крашенинников репостнул из телеграм-канала радио “Маяк” новость о том, что Владимир Путин попросил Конституционный суд дать разъяснения по поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков. “И эти gовны в мантиях щас такие: КОНЕЧНО ДА!КОНЕЧНО МОЖНО! ПРАВЬ ВЕЧНО!”, – прокомментировал новость политолог.

Политолог Федор Крашенинников назвал судей Коституционного суда РФ говнами в мантиях. Говны в мантиях обиделись и на политолога сейчас составляют протокол за распространение правдивых сведений о судьях Конституционного суда РФ. https://t.co/SSTZmd0iPk pic.twitter.com/o8iNveqJ31

— Zapretno.info (@zapretno) July 23, 2020

В ноябре прошлого года политолога оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за пост в телеграме “Какие же бляди эти путинские судьи”.