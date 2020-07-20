Понедельник, 20 июля 2020

Россия пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии, говорится в докладе комитета по разведке и безопасности британского парламента о российской угрозе.

Депутаты обнаружили в открытом источнике “заслуживающий доверия комментарий”, из которого следует, что Россия пыталась повлиять на голосование. Действия России во время шотландского референдума названы “первым в постсоветской истории вмешательством России в западный демократический процесс”.

Бывший лидер сепаратистской Шотландской национальной партии Алекс Салмонд, ушедший в отставку после проигранного референдума, впоследствии стал телеведующим на российском государственном телеканале RT.

Что касается возможного влияния России на Brexit, то, как отмечают авторы доклада, британское правительство не приняло во внимание всю совокупность фактов, включая пропагандистскую активность российских медиаресурсов RT и Sputnik, а также ботов и троллей.

Британские спецслужбы, указывают депутаты, крайне осторожно относятся к утверждениям о влиянии России на демократические процессы в Британии, особенно на референдум по Brexit.

Россию авторы доклада считают одновременно “очень сильной” и “очень слабой”. При слабой экономике в стране “непропорционально большие и могущественные” армия и спецслужбы, говорится в докладе.

В докладе критикуется политика британского правительства, позволившего российским олигархам вкладывать деньги в экономику этой страны, почти не задавая вопросов об их происхождении, – это создало идеальные условия для проведения незаконных средств через “лондонскую прачечную”. Кроме того, говорится в документе, российские вложения создали в Британии индустрию лоббистов для российской элиты.

В докладе отмечается, что получившие убежище в королевстве российские диссиденты находятся под угрозой: за ними могут следить, их могут пытаться использовать в “операциях влияния” и пытаться вывезти в Россию.

В качестве примеров угроз для российских эмигрантов в докладе приводятся отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его жены Юлии, а также 14 странных смертей в Британии представителей российского бизнеса и связанных с ними британцев.

Составление доклада было закончено еще прежним составом комитета по разведке и безопасности, но его опубликовали только сейчас, после парламентских выборов.

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