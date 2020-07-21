Вторник, 21 июля 2020

Максим Кривош

Террорист Максим Кривош, который 21 июля взял в заложники 13 пассажиров автобуса в Луцке, находится в СИЗО, сообщил в эфире телепередачи “Завтрак 1+1″ замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Преступнику предъявлено обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия, гранат и взрывоопасных веществ.

“Я уверен, что суд не выберет ни одну мерe пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит длительный срок заключения. Во время захвата никто не погиб, и суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция – это пожизненное лишение свободы. Дальше слово за судом”, – сказал Геращенко.

Как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, у Кривоша были сообщники и они задержаны. Одного из них схватили в Харькове. “Там изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так далее”, – сказал Аваков.

В харьковской полиции сообщили, что 44-летний возможный подельник Кривоша сотрудничает со следствием. В его доме были изъяты 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ для них, 3 учебно-имитационных запала, 2 пистолета ТТ и “Дрейзе”, 100 патронов для них, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

Утром 21 июля Кривош захватил рейсовый автобус “Берестечно-Красниловка” и приказал доставить его на центральную площадь Луцка, Театральную. Он сам позвонил в полицию, представился псевдонимом “Максим Плохой” и рассказал о захвате заложников. На площади он удерживал заложников более 12 часов. Террорист периодически стрелял и выбросил из окна автобуса гранату, которая не взорвалась.

Центр Луцка был перекрыт, туда прибыли спецназ и снайперы, подвели военную технику. В город приехали Аваков и замглавы СБУ Руслан Баранецкий.

Террорист изложил свои требования в соцсетях: он хотел, чтобы главы судов, министерств, парламента, церквей и украинские олигархи выложили на Youtube ролики со словами “Я террорист в законе”. От президента Владимира Зеленского преступник потребовал, чтобы он опубликовал видеообращение с текстом “Фильм “Земляне” 2005 года смотреть всем”. Кривош заявил, что у него есть “две бомбы, третья в людном месте города” и пригрозил их взорвать (позже полиция не подтвердила информацию про третью бомбу).

В 19 часов Кривош согласился передать заложникам воду. Вечером Зеленский лично провел переговоры с террористом, после чего он выпустил трех заложников. Кривош согласился сдаться, полсе того как Зеленский опубликует в соцсетях видео о фильме “Земляне”.

Зеленский выложил видео с призывом смотреть этот фильм, примерно через полчаса террорист вышел из автобуса и сдался

полиции.

“Это очевидные для меня шаги. Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека то я с такими принципами живу, жил и буду жить”, – объяснил Зеленский свои действия.

44-летний Кривош был дважды судим за разбой, мошенничество, бандитизм и вымогательство. Он провел в неволе около 10 лет. В 2014 году он издал книгу “Философия преступника”, в которой описал свою жизнь: по словам Кривоша, он вырос в благополучной семье, учился в семинарии, но насмотрелся боевиков и “решил стать крутым”.