Вторник, 21 июля 2020

Черноморский райсуд аннексированного Крыма приговорил 55-летнего жителя района к 8 годам колонии по делу о членстве в добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, сообщают “Вести Крыма” со ссылкой на пресс-службу крымского УФСБ.

Как следует из карточки дела, осужденный – Нариман Межмединов, приговор ему 21 июля вынесла судья Ирина Ерохина.

Крымчанин объявлен виновным по части 2 статьи 208 УК (участие в иностранном незаконном вооруженном формировании). Ему назначен минимальный срок, предусмотренный статьей.

Материалы дела Межмединова поступили в суд в апреле, сообщает “Крымская солидарность”. Суд началсяв середине месяца, но заседания постоянно переносились из-за неявки свидетелей, пишут “Грати”. Единственное заседание состоялось 17 июля, тогда же судья удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора. Межмединова защищал адвокат Сергей Олейник.

ФСБ задержала Межмединова в феврале после обыска, проведенного у него дома. Спецслужба распространила видео, на котором вооруженные силовики в полной экипировке заходят в дом крымского татарина и кладут его лицом вниз; затем он, сидя за столом, подписывает судебное постановление об обыске. Суд отправил его под арест.

По информации “Крымской солидарности”, ФСБ обвинила крымчанина в том, что он летом 2016 года уехал на континентальную Украину и вступил там в батальон имени Челебиджихана. С сентября про декабрь, утверждала спецслужба, он “принимал активное участие” в деятельности батальона, а затем вернулся в Крым, но не уведомил правоохранительные органы о прекращении участия в формировании.

После возвращения в Крым и до ареста Межмединов жил с пожилой матерью.

Основатель батальона имени Челебиджихана, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар и лидер общественной организации “Аскер” Ленур Ислямов отрицает участие Межмединова в подразделении. По его словам, в батальоне не состояли люди такого возраста.

Батальон имени Челебиджихана не имеет официального статуса на Украине. На границе с Крымом дислоцируется “Аскер” – гражданское подразделение батальона.

В Крыму сфабрикован уже целый ряд дел об участии в батальоне Челебиджихана.