Воскресенье, 19 июля 2020

Госдепартамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в свой санкционный список, сообщается на сайте ведомства.

Как объясняют в Госдепе, внесение Кадырова в список обусловлено многочисленными грубыми нарушениями прав человека, совершенными более 10 лет назад, включая пытки и внесудебные казни.

Нынешние санкции касаются также жены главы Чечни Медни Кадыровой, его дочерей Айшат и Карины Кадыровых.

“Мы поощрим страны-единомышленники в принятии похожих ограничений”, – заявляют в Госдепе.

Ведомство напоминает, что США уже ввели экономические санкции против Кадырова и людей из его окружения, а также были среди 15 стран, инициировавших создание миссии по расследованию нарушений прав человека в Чечне в рамках Московского механима ОБСЕ.

Кадыров в ответ на сообщение о внесении его в санкционный список опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой он позирует с пулеметами. “Помпео, мы принимаем бой!

Дальше будет интереснее!” – подписал он фото.

Кадыров с 2017 года находится в санкционном списке Минфина США, куда его внесли по “закону Магнитского”. Нахождение в списке Минфина означает запрет на въезд в страну и заморозку всех активов. Кадыров, заявляли в ведомстве, “ответственен за внесудебные казни, пытки и другие существенные нарушения международно признанных прав человека”. “Как глава Чеченской Республики Кадыров руководит администрацией, причастной к исчезновениям и внесудебным казням, – говорится в заявлении ведомства. – Считается, что один из политических оппонентов Кадырова был убит по его указанию, после того как заявил о пытках и издевательствах в Чечне, в том числе о пытках, проводившихся Кадыровым лично”.