Понедельник, 20 июля 2020

В Хабаровске проходит акция протеста против нового главы региона – депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, которого Владимир Путиным в понедельник назначил врио губернатора вместо арестованного Сергея Фургала. Как передает “Медуза”, харабовчане скандируют “Дегтярева – домой”, “Позор ЛДПР”, “Путина в отставку”.

По оценке “Сибирь. Реалий”, в митинге на площади Ленина участвовали около 300 человек. Затем они устроили шествие по проезжей части.

Протесты продолжаются 11-й день подряд; 11 и 18 июля в Хабаровске состоялись рекордные по численности митинги и шествия.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая во вторник на вопросы журналистов, заявил, что Путин “безусловно” учитывал мнение жителей края при назначении Дегтярева.

Сам Дегтярев также заявил на встрече с с членами регионального правительства, что федеральный центр “услышал и учел мнение избирателей”, направив его на работу в Хабаровский край. Среди первоочередных задач он назвал выполнение национальных проектов и подготовку к отопительному сезону.

“Нам всем нужно объединиться в решении социальных задач и проблем, которые волнуют людей. Важно, чтобы зарплаты вовремя выплачивались, жители своевременно получали причитающиеся социальные гарантии и льготы. И, учитывая серьезные риски распространения коронавируса, особое внимание мы должны уделить охране здоровья жителей края”, – сказал врио губернатора.

Депутат законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы краевого центра Петр Каян объявили о выходе из ЛДПР. Каян, известный как видеоблогер “Злой дальневосточник”, опубликовал видеообращение. “Я вступил в партию, потому что поддерживаю Сергея Фургала и считал его локомотивом этой партии в Хабаровском крае. Теперь в сложившейся ситуации я не имею морального права оставиться членом партии”, – заявил он.

Емельянов сообщил в личном Инстаграме, что покидает как партию, так и фракцию ЛДПР в региональном парламенте. Депутат отметил, что не согласен с “кадровыми назначениями” в Хабаровском крае. “Мне, как честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит. Такая политика не для меня”, – подчеркнул он.

Во вторник после представления Дегтярева краевому правительству должна была пройти его первая пресс-конференция. Однако в пресс-службе чиновника за 10 минут до ее начала сообщили, что мероприятие перенесено. “В связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса принято решение пересмотреть формат встречи с журналистами”, – заявили там, пообещав сообщить о новом месте и времени пресс-конференции дополнительно.

В Инстаграме Дегтярева после его назначения появились сотни негативных комментариев. Так, комментарий “Вы не нужны Хабаровскому краю” набрал более 1000 лайков.

Дегтяреву 39 лет. В 2001-2003 годах он возглавлял в родной Самаре региональное отделение “Идущих вместе”. В 2003-м вступил в “Единую Россию” и “Молодежное единство” (“Молодую гвардию “Единой России”). В 2004 году избрался в городскую думу от ЕР. В 2005-м перешел в ЛДПР. В следующем году занял пятое место на выборах мэра Самары. В 2007 году Дегтярев стал депутатом Самарской губернской думы. В 2011-м избрался в Госдуму. В 2011-2016 годах был зампредом думского комитета по науке и наукоемким технологиям. В 2013 и 2018 годах Дегтярев выдвигался в мэры Москвы. С 2016 года до назначения в Хабаровский край возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.В 2013 и 2018 годах Дегтярев выдвигался в мэры Москвы.

Фургала задержали 9 июля по делу об организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Его доставили в Москву и на следующий день отправили в СИЗО. Фургал вину не признает. Показания на него дали четыре арестованных фигуранта того же дела, в том числе бывший деловой партнер Николай Мистрюков.

В понедельник в СКР заявили, что Фургала и Мистрюкова в 2004 году задерживали по делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори, но через два дня отпустили, прекратив уголовное преследование ввиду недостатка доказательств. По версии следственного ведомства, тогда Фургал “оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции”, а те “информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности”.

Путин уволил Фургала с формулировкой “в связи с утратой доверия”.