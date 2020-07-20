Понедельник, 20 июля 2020

Полина Симоненко

Судья Тверского райсуда Москвы Анатолий Беляков арестовал на 14 суток трасгендерную активистку Полину Симоненко за пикет против поправок в Семейный кодекс о запрете трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей. Об этом сообщает “ЛГБТ+ фракция” движения “Гражданское общество”.

Симоненко объявлена виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций). Как сообщает ОВД-Инфо, когда в суде истекли 48 часов с момента задержания и активистка попыталась уйти, полицейские догнали ее и повалили на пол. Адвокату Константину Бойкову порвали пиджак.

В “ЛГБТ+ фракции” опасаются, что Симоненко могу отправить в мужской спецприемник. “В мужской камере Полину ждут унижения и издевательства со стороны сотрудников и сокамерников. Возможно насилие”, – подчеркивают там.

В связи с той же акцией Тверской райсуд оштрафовал на 20 тысяч рублей участницу движения “Гражданское общество” Милу Земцову. Ее объявили виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичной акции без подачи уведомления). Она настаивала, что не участвовала в пикетах и пришла туда как корреспондент агентства “Вольница”.

14 июня группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесла в Госдуму пакет из трех законопроектов для “укрепления института семьи”. По словам Мизулиной, ее инициатива “прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей”.

Акции против законопроектов, сопровождавшиеся задержаниями, прошли 18 июля в Петербурге у Гостиного двора и в Москве у Госдумы.

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