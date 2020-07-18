Суббота, 18 июля 2020

Задержание Владимира Шипицына. Фото: @agit_ru

Против петербургского активиста Владимира Шипицына возбудили уголовное дело за пикет в поддержку крымских татар, сообщает “Агит Россия”. Шипицыну вменяется статья 318 УК (применение насилия к представителю власти). Санкция по части 1 этой статьи составляет до 5 лет.

В субботу Шипицина и еще пятерых активистов с применением силы задержали в Гатчине на акции “Стратегии 18″. Шипицын стоял с плакатом в поддержку узников “Хизб ут-тахрир” и держал украинский флаг. При задержании он упал, а пластиковое древко флага во время падения сбило с полицейского кепку, пояснил “Медиазоне” адвокат Антон Юпанов. По его словам, активисту “вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове”.

“Полицейский-водитель Гатчинского УМВД В.С. Бабаурин пожаловался, что древко от флага, задевшее его фуражку при задержании, принесло ему непереносимые страдания”, – сообщается в паблике питерских активистов.

На Шипицына при задержании надели наручники. Его оставили на ночь в ИВС, в воскресенье его должны допросить по уголовному делу.

Дело о кепке мента

Вместе с Шипицыным были задержаны Ольга Смирнова, Асан Мумдди, Ильяс Эшреф, Татьяна Сичкарева и Дмитрий Негодин. Последний рассказал ОВД-Инфо, что при задержании полицейские повредили ему палец, но отказались вызывать скорую – по их словам, врачи осмотрят Негодина только после суда. Всех пятерых оставили в полиции на ночь. Им вменяют неповиновение требованиям полиции (статья 19.3 КоАП), активистам грозит до 30 суток ареста. В отдел полиции к ним не пускали общественного защитника.

Акции “Стратегии 18″ в поддержку крымскотатарских политзеков проводятся в Москве и Петербурге с 2016 года по 18-м числам месяца (в память о 18 мая 1944 года – дне начала депортации крымских татар).

2 июля Василеостровский райсуд назначил Шипицыну 40 часов обязательных работ за майскую акцию “Стратегии 18″. Активиста признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного мероприятия). “За почти 4 года существования “Стратегии 18″ это первый приговор именно за “организацию и проведение” одной из наших акций”, – отмечал Шипицын в интервью “Укринформу”.

Обвинение строилось на фотографии в паблике “Мирное сопротивление. Санкт-Петербург”. “Никаких других подтверждений не было. Даже на камеры наблюдения пикет не записался. На это я указал в суде, – рассказал Шипицын. – Тем не менее я подтвердил, что признаю свое участие в акции и горжусь этим, и буду участвовать и дальше, но преступлением это не считаю”.

Шипицына задержали по этому делу 1 июля, когда он собирался на Дворцовую площадь протестовать против путинских поправок к Конституции.