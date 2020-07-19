Воскресенье, 19 июля 2020

У десятков членов российской политической и бизнес-элиты еще в апреле был доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с информацией об испытаниях вакцины.

Речь идет о вакцине, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Программа, в рамках которой представителям российской элиты предлагалось добровольно испытать на себе действие вакцины, держится в секрете, иначе желающих было бы слишком много. Как утверждается, в ней участвуют несколько сотен человек; Bloomberg удалось подтвердить личности нескольких десятков из них. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что он и его семья сделали себе прививки. Остальные участники программы вакцинации не хотят, чтобы их имена появились в прессе

Между тем директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не знает о доступе бизнесменов к вакцине.

Для получения иммунного ответа испытуемым вводится две дозы вакцины, затем их состояние отслеживается. Участники программы не платят за вакцину. Они подписывают бумаги о том, что осведомлены о возможных рисках.

С апреля вакцину вводят топ-менеджерам компаний, включая “Русал”, миллиардерам и чиновникам. Предложение о вакцинации было сделано также компании “ФосАгро”, она его рассматривает.

Некоторые руководители крупных компаний отказались вакцинироваться, поскольку безопасность препарата еще не подтверждена.

Один из опрошенных агентством топ-менеджеров компаний сказал, что вакцина не вызвала у него побочных эффектов. Другие жаловались на лихорадку и боли в мышцах.

В апреле Минздрав включил разработку вакцины от коронавируса в государственное задание центру им. Гамалеи. Директор и сотрудники центра в мае испытали на себе эту вакцину. 12 июля стало известно о заверешнии клинических испытаний вакцины в Сеченовском университете.