Воскресенье, 19 июля 2020

Бывший главный операционный директор германской компании Wirecard Ян Марсалек скрывается в России, сообщает Handelsblatt.

Как утверждается, Марсалека держат в частном доме на западе от Москвы под надзором ГРУ.

По сведениям Handelsblatt, Марсалека перевезли в Россию из Белоруссии. Причиной этому послужили некие политические разногласия между Москвой и Минском.

Компания Wirecard была основана в 1999 году. Она занималась платежным процессингом, фокусируясь на клиентах, с которыми не хотели работать крупные банки и платежные системы – например, на нелегальных казино и порносайтах.

В 2019 году немецкий финансовый регулятор обнаружил в бюджете компании дыру в 2 миллиарда евро – пропали деньги, которые должны были храниться на счетах процессингового хаба Wirecard в Восточной Азии. Именно Марсалек отвечал за деятельность компании в Азии.

18 июня всех топ-менеджеров Wirecard уволили. Марсалек сказал коллегам, что отправляется на Филлипины, чтобы найти пропавшие деньги и доказать свою невиновность, после чего пропал.

По данным расследования Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и издательства McClatchy, иммиграционные записи, согласно которым Марсалек 23 июня добрался до Манилы и уехал в Китай, были подделаны.

Как выяснили журналисты, согласно российско-белорусской базе пересечений границы, Марсалек в ночь на 19 июня прилетел в Белоруссию на частном самолете.

Марсалек с 2015 года активно работал над проектами в Ливии, сотрудничая с европейскими чиновниками и российскими советниками. С ними обсуждались планы по “гуманитарному восстановлению”, которые в действительности предусматривали создание частных военных компаний для защиты коммерческих интересов. Одним из советников Марсалека по Ливии был Андрей Чупрыгин – российский эксперт-арабист, которого западные спецслужбы считают высокопоставленным офицером ГРУ. В расследовании отмечается, что Wirecard могла заниматься денежными переводами для финансирования российских ЧВК в Африке.

В 2017 году на встрече с бизнес-партнерами Марсалек хвастался тем, что ездил Сирию на руины Пальмиры в качестве гостя российских военных.

По сведениям авторов расследования, Марсалек передавал Обществу австрийско-российской дружбы секретные документы, “по-видимому, полученные от министерства внутренних дел Австрии и главной австрийской спецслужбы – Федерального ведомства защиты Конституции и борьбы с терроризмом (BVT)”. Кроме того, утверждается, что Марсалек передавал секретные сведения ультраправой Австрийской партии свободы, лояльной Кремлю.

9 июля Financial Times сообщила, что в 2018 году Марсалек пытался заинтересовать трейдеров секретными документами Организации по запрещению химоружия о яде “Новичок”. В этих документах была точная химическая формула вещества, информация о визитах специалистов ОЗХО в Великобританию в апреле и июле 2018 года, о том, как образцы яда были взяты у жертв и направлены в секретные лаборатории ОЗХО для тестов. Еще один документ представляет собой детализированный отчет о российской версии отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его жены Юлии, согласно которой яд, использованный в ходе преступления, разработали в британском исследовательском центре Портон-Даун.

За последние 10 лет Марсалек совершил более 60 поездок в Россию. 15 сентября 2017 года он попытался вылелеть из Шереметьево в Мюнхен, но пограничная служба его не пропустила – ему запретили выезд из страны. Однако в тот же день он все же покинул страну на другом бизнес-джете.

По данным из российского миграционного досье, Марсалек ездил в Россию по шести разным австрийским паспортам, а также использовал еще три паспорта, выданных на его имя неназванной страной и “дипломатический паспорт, выданный негражданину”. В разговоре с бывшим коллегой через несколько дней после исчезновения Марсалек намекнул, что является почетным консулом, а также похвастался наличием “паспортов из разных стран”, говорится в расследовании.

Сведения о Марсалеке есть во внутренней базе данных ФСБ. Как отмечают журналисты, в базу включены сведения о множестве его перелетов вне России с начала 2015 года – в частности, о рейсах в Сингапур, Стамбул и Дубай. Авторы расследования предполагают, что в 2014 году спецслужба решила завербовать Марсалека и это могло случиться во время задержания в сентябре 2017 года – “ведь основанием для запрета на выезд могло стать только серьезное преступление”.