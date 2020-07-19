Воскресенье, 19 июля 2020

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губенатора Хабаровского края и отстранил от должности арестованного Сергея Фургала с формулировкой “в связи с утратой доверия”. Соответствующий указ Путина опубликован на сайте Кремля.

Путин провел видеоконференцию с Дегтяревым и сообщил ему о своем решении. Депутат сказал, что готов немедленно вылететь в регион.

Дегтяреву 39 лет. В Госдуме он с 2016 года возглавляет комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2011-2016 годах был зампредом думского комитета по науке и наукоемким технологиям. В 2013 и 2018 годах Дегтярев выдвигался в мэры Москвы.

“На повестке – вопросы устойчивой работы правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции”, – сказал он. Депутат отметил, что коечный фонд в хабаровских больницах “не полностью отвечает нормативам”, также региону требуются аппараты искусственной вентиляции легких – более 100 штук. Хабаровский край лидирует по числу заразившихся коронавирусом во всем Дальневосточном федеральном округе, отметил он.

Депутат попросил Владимира Путина поручить федеральному правительству “поддержать правительство Хабаровского края в этот непростой период, в том числе в вопросах уточнения национальных проектов по всем трем направлениям: экономический рост, человеческий капитал, комфортная среда”. “Так и сделаем, так и нужно сделать”, – ответил президент.

Как сообщает Dvhab.ru, в Хабаровске десятый день подряд проходит несогласованный митинг в поддержку Фургала.

Губернатора задержали 9 июля по делу об организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. Его доставили в Москву и на следующий день отправили в СИЗО. Фургал вину не признает.

Сразу после ареста Фургала в Хабаровске состоялся митинг за его освобождение, на который собрались по разным оценкам, до 35 тысяч человек. В минувшую субботу на новый митинг вышли до 50 тысяч человек. Акции солидарности с Хабаровском прошли во Владивостоке, Новосибирске, Омске.