Пятница, 17 июля 2020

В субботу в Хабаровске прошла новая массовая акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. По разным оценкам, на улицы вышли от 15 до 50 тысяч человек. Протестные акции состоялись также в Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и других городах Хабаровского края, а также во Владивостоке.

В Хабаровске акция началась в полдень в 35-градусную жару. Люди вновь собрались на площади Ленина, а затем устроили шествие по центру города, перекрывая движение под одобрительное гудение машин. Демонстранты несли флаги Хабаровского края, транспаранты “Свободу Фургалу”, “Честный суд”, “Единая Россия”, вон с Дальнего Востока” и другие.

По оценке корреспондента “Коммерсанта”, в пиковый момент число участников шествия превысило 50 тысяч. В хабаровском штабе Алексея Навального считают, что в митинге и шествии участвовало “не меньше (хабаровчан. – Ред.), чем в прошлый раз” (11 июля в городе прошла самая массовая акция за всю новейшую историю края – до 35 тысяч участников).

Около 15 часов часть митингующих собралась у здания городской администрации и потребовала встречи с мэром – единоросом Сергеем Кравчуком. Накануне он заявил, что в протестах участвуют “неадекватные люди, работающие за деньги”. Собравшиеся скандировали “Мэра – сюда!”, “Мы пришли сами”. Кравчук не вышел к протестующим. Он заявил “Коммерсанту”, что имел в виду 20-30 “агрессивных” демонстрантов, “приехавших из других регионов”. “Население вышло именно поддержать губернатора, в которого они верят, за которого они голосовали на выборах, – сказал Кравчук. – Люди действительно выплеснули свои эмоции, их можно понять”.

После митинга у мэрии часть протестующих снова двинулась шествием по улицам. Полиция им не препятствовала, желающим раздавали маски.

В субботу вечером на площади Ленина оставалось несколько сотен человек. К ним вышел краевой министр здравоохранения Александр Витько, его подвергли обструкции.

Хабаровчане прогнали министра здравоохранения, вышедшего к ним с призывом не митинговать, так как бушует коронавирус. "Хватит врать!" – скандировали митингующие. НАРОД НЕ ВЕРИТ ПУТИНСКОЙ ВЛАСТИ! pic.twitter.com/COMWGZqWRz

— Архитектор собственного одиночества (@Comov311) July 18, 2020

В Комсомольске-на-Амуре также состоялись митинг и шествие под лозунгами “Волю народа надо уважать”, “Фургал, мы с тобой”, “Фургалу – честный суд”.

Во Владивостоке на акцию солидарности вышла примерно тысяча человек. Участники заявили, что пришли к памятнику Борцам за власть Советов “кормить голубей” – с таким призывом выступил популярный видеоблогер Алексей Романов. Затем участники акции устроили шествие по центру города. Задержаны двое активистов – Анастасия Капитонова и Юрий Кучин.