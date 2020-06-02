Четверг, 16 июля 2020

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли силовики с обыском, сообщил в твиттере юрист фонда Александр Головач.

В ФБК пришли с обыском pic.twitter.com/X5w3kYwdcg

— Александр Головач (@Golovach_AA) July 17, 2020

По какому делу проходит обыск, пока неизвестно. Одновременно с обыском в СКР проходит допрос Алексея Навального по делу о клевете (часть 2 статьи 128.1 УК – клевета, содержащаяся в публичном выступлении) на ветерана советско-германской войны Игната Артеменко.

Следователь взял у Навального подписку о невыезде. После того как оппозиционер в своих показаниях сказал, что дело против него политически мотивировано, следователь заявил ему, что “отводит” показания и в протоколе допроса их не отразят.

Навальный и его адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев из-за отказа следователя записывать показания оппозиционера отказались подписывать протокол допроса.

Как позже сообщил Навальный у себя в инстаграме, следователи собираются провести по делу о клевете два обыска – в его съемной квартире и по месту регистрации политика. Его повезли на обыски после допроса. Делом, по словам Навального занимаются 15 следователей.

Московское управление СКР объявило о новом деле против Навального 15 июня. Статья< о клевете не предусматривает лишения свободы: Навальному грозит до миллиона рублей штрафа или до 240 часов обязательных работ.

93-летний Артеменко снялся в агитационном ролике за путинские поправки к Конституции, который 2 июня опубликовал телеканал RT. Герои видео зачитывают новую преамбулу к основному закону.

В тот же день Навальный опубликовал ролик в своих соцсетях. “О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели”, – прокомментировал он видео. По версии СКР, этот комментарий содержал “заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство” Артеменко. О каких именно сведениях идет речь, в ведомстве не уточняют.

О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели. pic.twitter.com/CDOf9IUA4Y

— Alexey Navalny (@navalny) June 2, 2020

9 июня внук ветерана Игорь Колесников сообщил, что его деду стало плохо, после того как он узнал о высказываниях Навального. “Пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве”, – рассказал Колесников.

Нынешнее уголовное дело – пятое по счету, открытое в России против Навального. В 2013-2014 годах он получил условные сроки по “делу Кировлеса” и “почтовому делу”. “Дело Кировлеса” в 2017 году было пересмотрено после решения Европейского суда по правам человека в пользу Навального, второй раз он также получил условный срок. В апреле 2014 года Навальный был оштрафован на 300 тысяч рублей по делу о клевете на тогдашнего главу муниципального округа Бабушкинский, Алексея Лисовенко. В 2016 году политик стал фигурантом еще одного дела о клевете, открытом по заявлению бывшего следователя МВД Павла Карпова.