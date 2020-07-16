Четверг, 16 июля 2020

В ближайшие дни в Палату представителей США будет внесен законопроект о привлечении к ответственности российских хакеров. Об этом написал в твиттере лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.

“Продолжающиеся действия Москвы по ослаблению нашего противодействи пандемии не должны остаться без ответа. В ближайшие дни я представлю законопроект, чтобы привлечь к ответственности этих российских хакеров”, – написал конгрессмен. Он сопроводил свой твит ссылкой на статью в газете The Washington Times о том, что американские, британские и канадские власти предупредили о кибератаках российских хакеров на организации, разрабатывающие вакцину от коронавируса.

Как накануне заявили в Национальном центре кибербезопасности Великобритании, в течение нынешнего года хакерская группировка APT29 (также известна как Cozy Bear), связанная с российскими спецслужбами, предприняла кибератаки на организации, участвующие в разработке вакцины от COVID-19, в Великобритании, США и Канаде. Целью хакеров, “весьма вероятно”, была кража сведений о разработке и тестировании вакцины, считают в центре кибербезопасности. Спецслужбы США и Канады согласились с этими выводами.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна и ее союзники будут привлекатить к ответственности тех, кто причастен к кибератакам. “Абсолютно недопустимо, что российские спецслужбы действуют против тех, кто борется с пандемией коронавируса”, – сказал он.

Рааб также рассказал, что перед парламентскими выборами, прошедшими в Великобритании в декабре 2019 года, “российские силы” пытались повлиять на ход голосования, распространяя незаконно полученные правительственые документы. Речь, в частности, идет об опубликованных на сайте Reddit документах, описывающих новое торговое соглашение между США и Великобританией.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков отверг обвинения Лондона. “Можем сказать одно – Россия не имеет к этим попыткам (украсть данные о вакцине. – Ред.) никакого отношения”, – заверил он. Чиновник подчеркнул, что Москва не приемлет такие обвинения, “равно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года”.

У ООН нет информации о попытках хакеров похитить данные о разработке вакцины от коронавируса, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

12 июля правительство Германии сообщило, что в начале июня попросило ЕС ввести санкции против России из-за кибератаки на Бундестаг 2015 года, однако решение по этому вопросу пока не принято. Германия объявила в международный розыск по делу о взломе компьютеров Бундестага 29-летнего офицера ГРУ Дмитрия Бадина. Он подозревается американскими властями в кибератаках на серверы штаба Демократической партии США и Всемирного антидопингового агентства.

Группировка Cozy Bear активна с 2008 года. Считается, что она контролируется ФСБ. В 2016 оду она вместе с группировкой Fancy Bear, связанной с ГРУ, атаковала сервера национального комитета Демпартии США.