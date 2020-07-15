Среда, 15 июля 2020

На границе Армении и Азербайджана утром в четверг после непродолжительного затишья возобновились боевые действия, сообщает “Радио Свобода”.

Каждая сторона конфликта обвиняет противника в атаках на свои позиции и обстрелах населенных пунктов.

В Минобороны Армении заявляют, что в четвертом часу утра заметили передвижение противника и предотвратили попытку диверсионного проникновения. “После ожесточенных боев противник, понеся потери, был отброшен”, – утверждают в ведомстве. По утверждению армянской стороны, азербайджанские военные из минометов и гаубиц обстреляли приграничные села Айгепар и Мовсес.

Армянские военные подбили азербайджанский танк и уничтожили огневые позиции минометных и артиллерийских батарей, которые стреляли по армянским позициям и населенным пунктам, сообщили позже в Ереване.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, потерь с армянской стороны нет.

В свою очередь в Баку заявили, что утром 16 июля армянские военные атаковали азербайджанских в направлении приграничного Товузского района. Всего, завляют в Минобороны Азербайджана, армянская сторона нарушила режим прекращения огня 89 раз, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, миноеты, другое артиллерийское вооружение. Как утверждается, обстреляны позиции азербайджанских военных в селе Мунджуглу Товузского района, в селах Гаравелилер, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района. По утверждению азербайджанской стороны, ответным огнем “противник был подавлен”, пострадавших среди мирного населения, по данным на утро, не было. Есть ли раненые и убитые среди военных, в Баку не уточняют.

Бои на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались три дня. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев. В Армении заявили о четырех погибших и десяти раненых со своей стороны.

Нынешние бои происходят на участке границы, отдаленном от Нагорного Карабаха. В апреле 2016 года на границе Азербайджана и НКР происходили ожесточенные вооруженные столкновения между азербайджанскими и карабахскими войсками. Баку заявлял об участии в боях азербайджанских вооруженных сил, в Ереване это отрицали.