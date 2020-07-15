Среда, 15 июля 2020

В Белоруссии на встрече штабов трех оппозиционных кандидатов в президенты – Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико – решено объединить усилия, говорится в сообщении штаба Бабарико.

На встрече штабы представляли сама Тихановская, жена Цепкало Вероника и координатор штаба Бабарико Мария Колесникова. Объединенная команда планирует призывать избирателей голосовать на выборах 9 августа. После смены власти оппозиционеры обещают провести повторные честные выборы, освободить политических и “экономических” заключенных, предоставить им право на пересмотр дел “в независимых и честных судах”.

Штабы оппозиционеров будут информировать население о “необходимости защищать свой голос разными способами”, а также призывать людей участвовать в инициативах за честные выборы и становиться наблюдателями.

14 июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации двум канидатам в президенты – бывшему председателю Белгазпромбанка Бабарико, который считался главным оппонентом Лукашенко, и бывшему главе администрации “Парка высоких технологий” Цепкало. Комиссия зарегистрировала действующего президента Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую – жену арестованного видеоблогера Сергея Тихановского, бывшего депутата нижней палаты парламента Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения “Говори правду” Андрея Дмитриева и председателя Белорусской социал-демократической партии “Грамада” Сергея Черечня.

В тот же день в Минске и других городах прошли акции протеста. На этих акциях, по разным данным, задержали от 250 до 280 человек. В столице произошли столкновения протестующих с ОМОНом.

На следующий день сотни людей пришли к ЦИКу и встали в очередь, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало, а также на аресты оппозиционеров. После 19 часов, когда ЦИК закрылся, милиция стала задерживать собравшихся. В итоге в ЦИК ответили авторам обращений, что подавать жалобы имеют право только сами кандидаты. Комиссия отказалась обращаться в следственные органы с просьбой изменить меру пресечения арестованным кандидатам, сославшись на то, что не может вмешиваться в работу правоохранителей.

Бабарико арестовали 16 июня. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки. Тихановский, автор популярного youtube-канала “Страна для жизни”, был задержан в конце мая после потасовки с милицией на очередной встрече с подписчиками. Блогеру предъявили обвинения по части 1 статьи 342 УК Белорусии (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и по статье 191 колекса ( воспрепятствование проведению выборов).

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Уличные выступления в поддержку независимых кандидатов начались в стране еще на этапе сбора подписей. Лукашенко намерен переизбраться на шестой срок.