Среда, 15 июля 2020

Судья Мосгорсуда Наталья Коновалова оставила под арестом советника главы “Роскосмоса”, бывшего журналиста “Коммерсанта” Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщает Интерфакс.

Коновалова постановила исключить из постановления Лефортовского райсуда о помещении Сафронова под стражу пункт “о том, что Сафронов сотрудничал с сотрудником чешской разведки”.

Адвокаты Сафронова подадут кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.

Как ранее сообщил защитник Сафронова Иван Павлов, следователь ФСБ на суде впервые показал защите и судье материалы дела Сафронова, составляющие гостайну. “В них информация об оперативно-розыскной деятельности, которая была проведена в отношении Ивана”, – добавил он, отметив, что защита не намерена разглашать эти сведения. Упоминаний о публикацих Сафронова, по утверждению Павлова, в материалах нет. Из процесса удалили адвоката Данилу Никифорова, который отказался дать подписку о неразглашении гостайны.

“Представленные суду секретные документы никак не свидетельствуют о шпионской деятельности нашего подзащитного и не ответили на наши вопросы о сути обвинения. Они незаконны и должны были быть представлены в суде первой инстанции”, – заявил Павлов после заседания.

Как сообщил РБК Павлов, в деле есть сообщение, подписанное неким генералом Службы внешней разведки. Его фамилии в документе нет. В сообщении говорится, что получатель секретных данных от Сафронова связан с чешскими спецслужбами.

Между тем ТАСС со ссылкой на источник в разведке сообщает, что знакомый Сафронова, бывший чешский журналист Мартин Лариш якобы является “кадровым сотрудником чешских спецслужб”. По словам источника ТАСС, Лашир в 2010-2012 годах работал в Москве журналистом газеты Lidove Noviny, а затем возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, “который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке”. Деятельность этого центра “тесно связана с работой чешских спецслужб”, утверждает источник. Ранее о знакомстве Сафронова и Лариша сообщил “Проект” – журналисты заметили в инстаграме Сафронова фотографию Лариша с женой с подписью “Главное в Чехии – друзья”. По утверждению Павлова, в материалах дела, которые видела защита, имя Лариша не упоминается.

Дело Сафронова ведут 10 следователей ФСБ, рассказал Павлов “Коммерсанту”. Следственную группу возглавляет следователь Александр Чабан, который также ведет дело ученого Виктора Кудрявцева.

Слушания прошли в закрытом режиме. Адвокаты просили судью провести заседание открыто, но она не согласилась.

На входе в суд приставы заставили журналистку “Ведомостей” Алину Дидковскую снять майку с надписью “Свободу Ивану Сафронову”. Ее пустили в суд в плаще, надетом на голое тело.

Мосгорсуд приобщил к делу 25 характеристик журналиста, в том числе со всех мест его работы – из “Роскосмоса”, “Коммерсанта”, “Ведомостей”, а также с места учебы – из Высшей школы экономики, а также 10 поручительств. За Сафронова в том числе поручились основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший заместитель главного редактора “Коммерсанта” Глеб Черкасов, главный редактор “Новой газеты” Дмитрий Муратов и бывший издатель “Ведомостей” Демьян Кудрявцев.

В понедельник следственное управление ФСБ предъявило Сафронову обвинение по делу о госизмене. До этого он был подозреваемым. Сафронову грозит от 12 до 20 лет колонии.

Как рассказал Павлов, эксперты ФСБ проанализировали публикации Сафронова и не нашли в них тех сведений, которые он якобы передал Чехии.

Сафронова задержали и отправили под стражу 7 июля. Обыск по делу тогда же прошел в квартире главного редактора журнала “Холод” Таисии Бекбулатовой – знакомой Сафронова.

По версии следствия, Сафронов по заданию некоего представителя чешской спецслужбы передал ему данные о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока и Африки. Как сообщал Павлов, в ФСБ полагают, что Сафронов при сборе и передаче информации использовал средство шифрования Vera Crypt. При этом, утверждает ФСБ, Сафронова завербовали еще в 2012 году. Сам он отрицает вину и связывает преследование с одной из своих публикаций 2017 года.

Сафронов работал в “Коммерсанте” в 2010-2019 годах и был уволен оттуда после скандала вокруг статьи о скорой отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, соавтором которой был журналист. Вслед за авторами публикации из газеты ушли все сотрудники отдела политики. В 2019-2020 годах Сафронов был спецкором в “Ведомостях”. Журналист освещал военно-техническое сотрудничество, проблематику оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

18 марта 2019 года в “Коммерсанте” вышла статья Сафронова и Александры Джорджевич о планах России поставить в Египет несколько десятков истребителей Су-35. В июне того же года в отношении газеты из-за этой статьи завели дело по части 7 статьи 13.15 КоАП (использование СМИ для разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну). Саму статью с сайта издания удалили.

После выхода статьи об истребителях журналиста вызывали на “беседу” в ФСБ, а несколько лет назад его опрашивали в спецслужбе по поводу другого материала.