Вторник, 14 июля 2020

В Минске на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало задержали 217 человек, сообщает правозащитный центр “Весна”.

Известно о 54 задержанных в регионах Белоруссии – Пружанах, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бабруйске, Столбцах и Гродно.

Как пишет Tut.by, акция протеста в Минске продолжалась до поздней ночи: люди начали собираться в районе проспекта Независимости небольшими группами, затем стали выстраиваться в “цепи солидарности” и двинулись к площади Якуба Коласа. Почти сразу же начались задержания – активнее всего силовики проводили их в районе площади Победы, у цирка, в районе станции метро “Немига”.

На акции происходили стычки демострантов с омоновцами. В частности, драка силовиков с протестующими случилась возле “Бургер Кинга” на станции метро Немига. Еще одна потасовка произошла на площади Победы. Наконец, “жесткая стычка” произошла на проспекте Независимости.

Силовики задерживали журналистов – “Белсата”, Tut.by, “Радио Свобода” и “Еврорадио”.

СК Белоруссии по факту акции возбудил дело по статье 342 УК страны (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

В среду вечером у белорусского Центризбиркома выстроилась очередь из сотен желающих подать жалобу на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало на выборы. Оеколо 16:00 рядом с площадью перед ЦИКом появились автозаки и милиция. Подавать жалобы призвал штаб Бабарико.

Накануне Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации двум канидатам в президенты – бывшему председателю Белгазпромбанка Бабарико, который, считался главным оппонентом Лукашенко, и бывшему главе администрации “Парка высоких технологий” Валерию Цепкало.

Комиссия зарегистрировала действующего президента Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую – жену арестованного видеоблогера Сергея Тихановского, бывшего депутата нижней палаты парламента Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения “Говори правду” Андрея Дмитриева и председателя Белорусской социал-демократической партии “Грамада” Сергея Черечня.

Глава ЦИКа Лидия Ермошина объяснила отказ в регистрации Бабарико тем, что в его декларации не отражены находящиеся в его “фактической собственности и пользовании” недвижимость и имущество, доходы от деятельности подконтрольных ему коммерческих структур, а такжке, по данным Комитета госконтроля, он получал финансирование из-за границы.

Бабарико арестовали 16 июня. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки. Тихановский, автор популярного ютуб-канала “Страна для жизни”, был задержан в конце мая после потасовки с милицией на очередной встрече с подписчиками. Блогеру предъявили обвинения по части 1 статьи 342 УК Белорусии (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и по статье 191 колекса ( воспрепятствование проведению выборов).

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Уличные выступления в поддержку независимых кандидатов начались в стране еще на этапе сбора подписей за них. В случае победы Лукашенко он возглавит страну в шестой раз.