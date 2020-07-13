Понедельник, 13 июля 2020

Прокурор Шапошников в ходе прений по делу “Нового величия” в Люблинском райсуде запросил сроки наказания для обвиняемых.

Как сообщает “Медиазона”, обвинитель попросил приговорить к 7 с половиной годам колонии основного фигуранта Руслана Костыленкова, Петра Карамзина – к 6 с половиной годам, Вячеслава Крюкова – к 6 годам реального срока.

Остальным обвиняемым, по мнению прокурора, нужно назначить условные сроки: 6 с половиной лет с пятилетним испытательным сроком Максиму Рощину, 6 лет Марии Дубовик, 6 с половиной лет Дмитрию Полетаеву, 4 года – Анне Павликовой.

Также прокурор попросил по 2 года ограничения свободы для Рощина и Дубовик. Кроме того, обвинитель попросил лишить всех подсудимых права на размещение информации в интернете. Для Костыленкова обвинитель попросил 6 лет запрета на интернет после освобождени, для Карамзина – столько же, для Крюкова – 5 лет. Для Дубовик чиновник просит пять лет ограничений на использование интернета.

Шапошников заявил, что вина посудимых, отказавшихся ее признавать, полностью доказана, их показания опровергаются показаниями свидетелей, в том числе внедренных в “НВ” оперативников, результатами экспертизы, прослушками, сообщениями из чата организации, первичными показаниям обвиняемых. Прокурор отметил, что полицейский провокатор Руслан Д. добровольно покинул организацию, о чем свидетельствует его заявление.

По мнению Шапошникова, в деле не было полицейской провокации. “Следует отметить, что провокация – искусственное создание условий для преступления… Подсудимые сами имели умысел (на создание экстремистского сообщества. – Ред.). Еще до знакомства с (провокатором. – Ред.) Константиновым они создали чат, где говорили о необходимости создания организации”, – заметил чиновник.

Прокурор заявил, что квалификация действий подсудимых по части 2 статьи 282.2 УК (участие в экстремистском сообществе; от 2 до 6 лет) – излишняя, поскольку они создали сообщество, а не вошли в него. В итоге в обвинении остается только часть 1 (организация экстремистского сообщества; от 6 до 10 лет) этой статьи.

До начала прений судья Александр Маслов продлил всем подсудимым действие мер пресечения до 17 августа. Павликова, Дубовик и Рощин находятся под домашним арестом; Костыленков, Крюков, Полетаев и Карамзин – в СИЗО.

Маслов дал защите время для подготовки к прениям. Следующее заседание по делу “НВ” назначено на 21 июля.

Рассмотрение основного дела “НВ” продолжается в Люблинском райсуде Москвы с 27 мая 2019 года. Прения должны были начаться 20 февраля, но их неоднократно переносили – сначала из-за болезни судьи Маслова, а потом из-за пандемии коронавируса.

В основной группе обвиняемых судили еще одного фигуранта – Сергея Гаврилова, находившегося под домашним арестом. В октябре прошлого года он бежал на Украину и был заочно арестован. 12 июня стало известно, что украинская миграционная служба предоставила ему статус беженца.

Все фигуранты дела были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Следствие по основному делу СКР завершил в конце января прошлого года.

17 октября прошлого года Костыленков и Крюков вскрыли вены в суде, после того как судья Маслов отказался смягчить им меры пресечения. Крюков с 11 сентября по 12 октября 2018 года держал в СИЗО голодовку протеста – сначала полную, а с 18 сентября частичную.

8 июля 2019 года на процессе по основному делу “НВ” ранее приговоренный в особом порядке к двум с половиной годам общего режима Павел Ребровский отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под давлением силовиков. Политзек подтвердил, что фактическим основателем организации был человек, на тот момент известный защите как Руслан Данилов (как позже выяснили “Грани”, под этим псевдонимом скрывался гражданин Молдавии, программист Раду (Родион) Зелинский) – защита считает его агентом ФСБ или ЦПЭ. По словам Ребровского, следователь обещал ему условный срок, но прокурор в суде затребовал четыре года колонии. После вопроса прокурора, какие он давал показания на следствии и читал ли их, политзек заявил: “Все эти показания были даны под давлением, под угрозой 205-й статьи (“террористическая” статья УК. – Ред.). Было так: либо ты сейчас подписываешь, либо я тебе даю 205-ю статью”.

8 октября Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому из-за несоблюдения им условий досудебного соглашения, направив дело на новое рассмотрение. 15 октября дело Ребровского повторно поступило в Люблинский райсуд.

Помимо Ребровского еще один фигурант – Рустам Рустамов – заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с прокуратурой. 5 марта 2019 года судья Сергиево-Посадского горсуда Подмосковья Сергей Мухортов приговорил Рустамова к полутора годам условно. Он был осужден в особом порядке по части 5 статьи 33 – части 2 статьи 282.1 УК (пособничество участию в деятельности экстремистского сообщества).

Дело “Нового величия” сфабриковано в результате масштабной провокации. Свидетелями обвинения кроме Зелинского выступают другие внедренные в организацию силовики – старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев, старший оперативник главного управления угрозыска МВД Юрий Испанцев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, а также осведомительница ЦПЭ Ольга Пшеничникова (Кошка). Испанцев, Расторгуев и Кашапов были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.

Как говорится в обвинительном заключении, фигуранты дела не позднее 6 ноября 2017 года, “будучи лицами без определенного рода занятий, источников дохода и устойчивых социальных связей”, последователями лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева, противниками Владимира Путина и всех российских силовиков, создали экстремистскую организацию. В документе упоминаются встречи группы в кафе “с целью сплочения коллектива”, аренда офиса, выезды в Подмосковье на тренировки с карабинами и “коктейлями Молотова”, покупка принтера для “обеспечения и продолжения деятельности экстремистского сообщества”.

Зелинский при выездах членов организации на тренировки вел с ними провокационные разговоры: предлагал изготовить фальшивые удостоверения полицейских, во время тренировок по киданию коктейлей Молотова призывал поджигать омоновцев, настаивал на включении в устав “Нового величия” пункта о раздаче оружия, рассуждал о революции.