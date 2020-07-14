Вторник, 14 июля 2020

В Госдуму внесли пакет поправок к УК и КоАП об ответственности за отчуждение территорий России и призывы к таким действиям. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Авторы законопроектов – председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

В одном из законопроектов предлагается ввести административную преюдицию за призывы к сепаратизму, введя в КоАП новую статьи 20.3. В соответствии с частью 1 этой статьи первое нарушение для граждан будет караться штрафом в размере от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – для 200 до 300 тысяч рублей. Если призывы распространялись через интернет или СМИ, то по части 2 той же статьи гражданам будет грозить штраф в размере от 70 до 100 тысяч рублей, должностным лицам – от 100 до 200 тысяч, а юрлицам – от 300 до 500 тысяч.

При повторном нарушении в течение года за призывы к сепаратизму будут привлекать уже по уголовной статье 280.1. Крашенинников и Клишас предлагают повысить уголовные штрафы по части 1 этой статьи, установив их в размере от 200 до 400 тысяч рублей.

В УК также вводится новая статья 280.2 (нарушение территориальной целостности России). Ответственность по ней будет грозить за “отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности”, за исключением определения границ с сопредельными государствами. За это будут наказывать лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

Накануне Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о противодействии экстремизму тех же авторов, которые приравнивают к экстремистской деятельности “нарушение территориальной целостности РФ (в том числе отчуждение части территории РФ) за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами”. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с принятием новых поправок станет возможна экстрадиция в Россию иностранных политиков, призывающих восстановить контроль Украины над Крымом.

Норма о том, что действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы к таким действиям не допускаются, содержится в статье 67 обновленной Конституции.