Вторник, 14 июля 2020

Кадр видео Граней.Ру

На Пушкинской площади в Москве прошла акция “Нет вечному Путину”, организованная движением “Нет!”. Как сообщает корреспондент “Граней” с места событий, на площади собралось около 500 человек. Акция прошла под сильным дождем.

Вечером в центре Москвы начались жесткие задержания. По данным ОВД-Инфо, всего задержали 103 человека, в том числе муниципального депутата Юлию Галямину.

Гуляющих стали винтить. Ничего нового. Больше видео тут: https://t.co/Y1Iru9Y40K pic.twitter.com/TvUdNOB9VK

— Грани.Ру (@GraniTweet) July 15, 2020

Организаторы кампании “Нет!” – Галямина, Андрей Пивоваров и Татьяна Усманова – собирали подписи под судебным иском об отмене итогов голосования по поправкам в Конституцию, предусматривающих обнуление президентских сроков Владимира Путина.

Как сообщает Усманова в своем телеграм-канале, на выходе из “Макдоналдса” на Пушкинской задержали активиста Артема Абрамова. После “проверки на экстремизм” его отпустили, сообщается в телеграм-канале “Бессрочный протест”.

Демонстранты скандировали “Путин – вор”, “Свободу политзаключенным”, “Москва, выходи”, “Нет поправкам”, “Хабаровск, мы с тобой”, “Свободу Сергею Фургалу”.

Как сообщает Sota.Vision, на краю площади на ЛГБТ-активистов напали провокаторы и отобрали у них радужный флаг.

На Пушке даже небольшой лгбт-прайд без винтилова прошел. pic.twitter.com/S9FCOIlQQg

— Грани.Ру (@GraniTweet) July 15, 2020

Как сообщает “Фонтанка”, подписи за отмену итогов плебисцита собирают и в Петербурге. Там очередь растянулась от Аничкова моста до Малой Садовой улицы. Подписи под иском в Петербурге оставили двое полицейских в форме, сообщается в телеграм-канале “Открытой России”.

Фото и видео: Юрий Тимофеев/Грани.Ру

На Пушке. "Москва выходи!", "Хабаровск, мы с тобой! pic.twitter.com/Z1d2lnmgtm

— Грани.Ру (@GraniTweet) July 15, 2020

Левые pic.twitter.com/AS29UP7MYX

— Грани.Ру (@GraniTweet) July 15, 2020

Сканируют "Путин – вор" pic.twitter.com/tpsMX5y3Nq

— Грани.Ру (@GraniTweet) July 15, 2020

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