Воскресенье, 12 июля 2020

В Москве у СИЗО “Лефортово” на акции в поддержку бывшего корреспондента “Коммерсанта” Ивана Сафронова задержали 11 человек, сообщает ОВД-Инфо.

Первой схватили члена Профсоюза журналистов Софью Русову, которая проводила одиночный пикет с плакатом “Свободу Ивану Сафронову”. Как передает корреспондент “Граней”, всех задерживали за футболки с надписью “Свободу Сафронову”. Последними задержали свидетельницу по делу Сафронова, главного редактора “Холода” Таисию Бекбулатову, журналистов “Коммерсанта” Александра Черных и Петра Пархоменко, а также журналистку Арину Бородину.

По оценке “Граней”, на акцию пришли около 100 человек, включая освещавших ее журналистов.

Русову доставили в отдел полиции “Лефортово”. Остальных задержанных везут в ОП “Капотня”.

Следственное управление ФСБ предъявило Сафронову обвинение по делу о госизмене (статья 275 УК), сообщил РБК его адвокат Иван Павлов. “МБХ медиа” со ссылкой на него же передало, что текст постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого совпадает с текстом постановления о возбуждении уголовного дела. “Ничего нового защите предъявлено не было”, – заметил адвокат. Сафронову грозит от 12 до 20 лет колонии.

Как рассказал Павлов, эксперты ФСБ проанализировали публикации Сафронова и не нашли в них тех сведений, которые он якобы передал Чехии.

По словам Павлова, в ФСБ полагают, что Сафронов при сборе и передаче информации использовал средство шифрования Vera Crypt.

Как сообщает “Коммерсант”, в поддержку Сафронова выступили бывшие коллеги по кремлевскому пулу из РБК, “Ведомостей”, ТАСС, “Российской газеты”, “Московского комсомольца”, телеканала “Дождь”.

Профсоюз журналистов опубликовал открытое письмо в поддержку Сафронова. “Мы требуем открытого и прозрачного расследования общественно значимого дела Ивана Сафронова. Мы уверены, что Иван не должен находиться за решеткой. Журналист – не террорист, не изменник Родины и не преступник. Чтобы утверждать обратное, нужно предъявить убедительные обвинения, проводить расследование и судебные слушания непредвзято, открыто и доступно для всего общества”, – говорится в нем. Письмо подписали, в частности, главный редактор “Медиазоны” Сергей Смирнов, журналистка “Эха Москвы” Татьяна Фельгенгауэр, спецкор “Новой” Илья Азар, главный редактор “Дождя” Тихон Дзядко, Юрий Сапрыкин, Андрей Лошак, Бекбулатова и другие известные журналисты.

Сафронова, бывшего журналиста “Коммерсанта” и “Ведомостей”, последние два месяца работавшего советником главы “Роскосмоса”, задержали и отправили под стражу 7 июля. Обыск по делу тогда прошел в квартире Бекбулатовой – знакомой Сафронова.

По версии следствия, Сафронов по заданию некоего представителя чешской спецслужбы передал ему данные о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока и Африки. При этом, утверждает ФСБ, Сафронова завербовали еще в 2012 году. Сам он отрицает вину.

По сведениям “Коммерсанта”, переписку Сафронова через его домашний компьютер контролировала СВР; ведомство заключило, что некие данные, отправленные им, в Чехии получил “человек, который может быть связан с разведкой этой страны”.

18 марта 2019 года в “Коммерсанте” вышла статья Сафронова и Александры Джорджевич о планах России поставить в Египет несколько десятков истребителей Су-35. В июне того же года в отношении газеты из-за этой статьи завели дело по части 7 статьи 13.15 КоАП (использование СМИ для разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну). Саму статью с сайта издания удалили.

После выхода статьи об истребителях журналиста вызывали на “беседу” в ФСБ, а несколько лет назад его опрашивали в спецслужбе по поводу другого материала.