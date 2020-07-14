Вторник, 14 июля 2020

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов получают миллионы долларов через подставных лиц, решая проблемы российских бизнесменов, говорится в расследовании “Проекта”.

Как выяснило издание, в 2010 году 53-летний московский риэлтор Павел Кротов, работающий на Кадырова и Делимханова, помог совладельцу “Евроцемента” Георгию Краснянскому вернуть долг на сумму 600 миллионов долларов у его партнера Филлипа Гальчева. Краснянский сначала судился с Гальчевым, потом продал задолженность Кротову, после чего тот расплатился “почти мгновенно”, говорится в расследовании.

В 2012 году тот же Кротов помог бизнесмену из Котельников Якову Ровнеру, на чьей земле мэрия собиралась строить транспортно-пересадчный узел, а он сам собирался возвести там торговый центр. Против Ровнера завели несколько уголовных дел и объявили его в международный розыск. После продажи спорной земли Сергею Гордееву – совладельцу строительной компании ПИК – долю в компании, владеющей участком, получил и Кротов, Ровнера сняли с международного и федерального розыска. “Проект” приводит цитаты из переписки Ровнера с неким партнером по бизнесу, в которой говорится, что “сам Паша ничего не решает” и “все вопросы надо решать напрямую с Адамом”.

Кроме спорного участка земли Кротов стал совладельцем всего остального бизнеса Ровнера и его семьи в Котельниках, в том числе главных активов – рынка “Автогарант” и компании “Синди-М”, которая строит в городе жилье.

В 2010 году миллиадер Игорь Алтушкин после попытки “недружественного поглощения” принадлежащей ему Русской медной компании передал 20 процентов предприятия другу Кадырова, бизнесмену Руслану Байсарову. У Алтушкина закончились неприятности, а взамен он должен был финансировать социальные, особенно спортивные, проекты в Чечне, говорится в расследовании.

Кротов, по данным “Проекта”, ведет спор в суде за Златоустовский металлургический завод. Кроме того, он оказывал давление на Виталия Орлова, соооснователя рыбопромыслового холдинга “Карат”, чтобы тот вернул акции другому основателю предприятия, Александру Тугушеву. Последний избавился от ценных бумаг в 2003 году, уйдя на госслужбу. По сведениям “Проекта”, на акции претендовали люди казахстанского миллиардера Кенеса Ракишева, связанного с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Рамзаном Кадыровым.

Также Кротов является торговым атташе Гренады в России и курировал строительство резиденции Кадырова в Центорое. По данным “Проекта”, внутри резиденции планировалась постройка “тайного бункера”.