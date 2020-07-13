Понедельник, 13 июля 2020

В Воронежской области прошла самая массовая в истории постсоветской России облава на свидетелей Иеговы. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, следователи вместе с сотрудниками регионального главка МВД при поддержке Росгвардии провели более 110 обысков.

Как сообщается на сайте “Свидетели Иеговы в России”, обыски 13 июля проходили в самом Воронеже, Борисоглебске, Лисках, Павловске, Рамони, Семилуках, Сером Осколе в соседней Белгородской области, поселке Никольский, селе Бабяково. Всего об обысках сообщили 60 семей. Следственные действия санкционировал Ленинский райсуд Воронежа.

Два уголовных дела по части 1 статьи 282.1 УК (организация деятельности экстремистской организации) открыты в отношении 10 жителей Воронежской области и других неустановленных лиц.

По версии следствия, подозреваемые, зная о прекращении деятельности общины иеговистов “Центральная, Воронеж”, “предприняли активные действия организационного характера, направленные на продолжение” ее деятельности в области и областном центре. Это выражалось в созыве собраний, организации религиозных выступлений и богослужений в ходе них, проповедях и привлечении новых сторонников.

В обысках участвовали вооруженные автоматами омоновцы. Силовики были без масок и других средств эпидемиологической защиты. В ряде случаев верующих при штурме квартир валили с ног и прижимали лицом к полу. Юрий Галка и 23-летний Дмитрий Катыров были избиты.

Силовики изъяли Библию, личные дневники, открытки, фотографии, компьютеры, телефоны. В одной семьие визитеры конфисковали книги стихов Булата Окуджавы и Иосифа Бродского. СКР в свою очередь отчитывается об обнаружении “значительного количества запрещенной к распространению на территории России литературы”.

После обысков на связь не выходят не менее 10 верующих – в религиозной организации полагают, что они задержаны. Известно, что задержаны и ждут избрания меры пресечения в течение 48 часов 47-летний Сергей Баев, 30-летний Александр Боков, 44-летний Юрий Галка, 56-летний Валерий Гурский, 41-летний Виталий Неруш, 24-летний Степан Панкратов.

Вышеперечисленных задержанных, а также других веруюих после обысков доставили в воронежское управление СКР. Некоторых верующих потом увезли в изолятор в селе Нижнедевицк – районном центре, сославшись на отсутствие мест в воронежском ИВС.

Большинство задержанных иеговистов, в том числе около 40 женщин, после облав привезли в региональный ЦПЭ. “Там их держали в актовом зале под присмотром вооруженных автоматчиков и по очереди допрашивали. Во время допросов на некоторых оказывали давление, использовали нецензурную брань. По меньшей мере одного верующего во время допроса били ладонью по затылку”, – сообщает сайт “Свидетели Иеговы в России”.