Суббота, 11 июля 2020

В Хабаровском крае в воскресенье прошли новые массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Видеотрансляции из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре вел краевой штаб Навального. Как и накануне, акции прошли под лозунгами “Свободу Фургалу”, “Путина в отставку”, “Это наш край”.

В Хабаровске, где накануне состоялась рекордная по численности протестная акция (до 35 тысяч человек), от одной до двух тысяч протестующих вновь собрались на центральной площади Ленина, а затем устроили шествие по одной из проезжих частей улицы имени Муравьева-Амурского. Водители сигналили в знак поддержки.

Как сообщает “Медиазона”, перед началом акции в здание краевой администрации зашли свыше двух десятков бойцов ОМОНа в полной экипировке. Во время митинга они не выходили на улицу – здание охраняли обычные полицейские. Как и накануне, полиция не препятствовала протестной акции.

В Комсомольске-на-Амуре в воскресенье также состоялось шествие, за которым двигалась колонна автомобилистов; оно завершилось митингом. По оценке активиста Михаила Потапенкова, в акции участвовали “300−500 человек плюс автомобилисты”. “Прошли по тому же маршруту, что и вчера, перекрыв дороги, пошли в сторону администрации, помитинговали около администрации и пошли к зданию ФСБ”, – цитирует Потапенкова “МБХ медиа”. Акция завершилась без задержаний.

В Комсомольске-на-Амуре снова шествие в поддержу Сергея Фургал#фургал #свободуфургалу #хабаровскийкрай #протест #дв #kms #khv pic.twitter.com/OMhB47U50W

— Михаил Потапенков (@potapms) July 12, 2020

В краевой администрации призвали жителей прекратить уличные акции. “На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции, – говорится в сообщении правительства края. – Сохраняйте благоразумие! Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными”.

Партия ЛДПР, в которой состоит Фургал, в субботу отмежевалась от дальневосточных протестов. “ЛДПР не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае. Мы – парламентская партия и действуем только в рамках закона. Мы готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям. По линии ЛДПР никаких противоправных действий не было и не будет”, – говорится в заявлении пресс-службы партии.

Фургала задержали утром в четверг по делу об организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. Его доставили в Москву и в пятницу отправили в СИЗО. Фургал вину не признает.