Воскресенье, 12 июля 2020

Правительство Хабаровского края выступило с обращением по поводу проходящих в регионе массовых акций в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В правительстве заявляют, что “понимают чувства” протестующих, но видят “опасную тенденцию”.

“Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки”, – заявляют чиновники. По их мнению, у одних протестующих “играет кровь”, другие же “наживаются на протесте”. “Так набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счет яркого контента растет число подписчиков”, – говорится в сообщении.

Хабаровское правительство призывает жителей региона “не позволять себя использовать”. “Нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами. Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте закон! Напоминаем, что все массовые акции несанкционированы”, – заявляют в правительстве.

Чиновники призывают уважать “право на тишину” жителей оживленных улиц и напоминают об эпидемии коронавируса.

Как сообщают “Сибирь. Реалии”, в Хабаровске проходит четвертый митинг в поддержку Фургала. Митингующе прошли шествием по главной улице Хабаровска от площади Ленина, затем около 2-3 тысяч человк собрались на Комсомольской площади.

Предыдущая, етья по счету,массовая акция в поддержку Фургала прошла в воскресенье вечером. От 1 до 3 тысяч человек заняли центральную улицу, прошли до Комсомольской площади, затем перешли на площадь Ленина. У дома правительства оставались несколько сотен человек. Во втором часу ночи четверых демонстрантов задержала полиция.

В ночь на понедельник СМИ сообщили о негласном визите в Хабаровский край полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. По словам одного из источников “Коммерсанта”, чиновник во время встречи с членами краевого правительства обвинил их в организации акций протеста и потребовал прекратить митинги. Кроме того, он провел встречу с руководством силовых структур.

Партия ЛДПР в которой состоит Фургал, в субботу отмежевалась от дальневосточных протестов. “ЛДПР не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае. Мы – парламентская партия и действуем только в рамках закона. Мы готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям. По линии ЛДПР никаких противоправных действий не было и не будет”, – говорилось в заявлении пресс-службы партии.

В субботу акция в поддержку Фургала собрала несколько десятков тысяч человек – это рекорд для Хабаровска. Акции протеста также состоялись в Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном, Николаевске, Вяземском и других дальневосточных городах. В воскресенье днем поддержать губернатора в Хабаровске вышли от одной до двух тысяч человек. Второй раз за два дня на протестное шествие вышли и несколько сотен жителей Комсомольска-на-Амуре.

Фургала задержали 9 июля по делу об организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. Его доставили в Москву и в пятницу отправили в СИЗО. Фургал вину не признает.