Воскресенье, 12 июля 2020

В Амурской области рабочие разгромили офис компании Renaissance Heavy Industries, которая строит для “Газпрома” газоперерабатывающий завод. Видео со стройки под городом Свободный публикует “Амурская служба новостей”: десятки рабочих в оранжевых спецовках и касках идут по офисному коридору и ломают имущество.

Как пишет Baza, компания-подрядчик три месяца не платила рабочим зарплату. На место событий вызвали ОМОН, который разогнал рабочих и задержал “самых буйных”, сообщает издание.

Readovka опубликовала видео с бегущими силовиками, вслед за которыми с территории стройки уезжают несколько машин. Издание утверждает, что “силовики убегают”. На другой записи силовики выстраиваются в строй со щитами.

В пресс-службе Амурского ГПЗ подтвердили факт инцидента, отметив, что он произошел “вследствие финансовых претензий ряда сотрудников к руководству подрядной организации”.

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, управление СКР по Амурской области возбудило дело по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).