Пятница, 10 июля 2020

Митинг в Хабаровске. Фото: instagram/ vl.kutepov

На Дальнем Востоке состоялись многотысячные акции протеста после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В субботу в Хабаровске на улицы вышли десятки тысяч человек, по некоторым оценкам – 35 тысяч. Заявка на акцию не подавалась. Полиция не препятствовала демонстрантам.

Как сообщает сайт DVHAB.ru, протестующие собрались на площади Ленина, убрав ограждения, выставленные в связи с “дезинфекцией”. У здания краевого правительства люди скандировали “Фургал – наш выбор”, “Это наш край”, “Москва, позор!”, “Москва, уходи”. Судя по видеорепортажам, звучали и антипутинские лозунги: “Путин – вор”, “Путин – ОПГ”, “Путина – в отставку”. Люди перекрыли центральные улицы и устроили стихийное шествие.

Звучали требования судить Фургала не в Москве, а в Хабаровске. Толпа освистала руководителя аппарата краевого правительства Владимира Хлапова, который напомнил о коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко призвала протестующих “не устраивать каие-либо бесчинства, чтобы не допустить задержаний, арестов и силовых методов”.

Пресс-служба Фургала выпустила обращение, в котором поблагодарила участников акции за поддержку. “Спасибо за вашу поддержку. Такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни Россия. Мы уверены, что вы будете услышаны. Все началось с мирной акции поддержки. А ваше шествие по центральным улицам Хабаровска уже сравнили с “Бессмертным полком”. Сейчас мы обращаемся к вам с просьбой – не допустить беспорядков и задержаний. Вы свою позицию высказали. Мы ее разделяем вместе с вами и уважаем, это дорогого стоит. Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам”, – говорится в обращении.

В Комсомольске-на-Амуре в пятницу вечером прошел стихийный митинг. В субботу около тысячи человек собрались в центре. Как и в Хабаровске, место сбора было закрыто на дезинфекцию. Протестующие устроили шествие до набережной.

Акции прошли также в Эльбане, Солнечном, Николаевске, Вяземском и других дальневосточных городах.

Фургала задержали утром в четверг по делу об организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. Его доставили в Москву и в пятницу отправили в СИЗО. Фургал вину не признает.