Четверг, 9 июля 2020

Судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов отправил губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала под арест, сообщает РИА “Новости”. Как уточняет “МБХ медиа”, он арестован до 9 сентября.

На суде следователь по особо важным делам при председателе СКР Юрий Буртовой и прокурор Сергей Бочкарев попросили судью Артура Карпова закрыть заседание для публики. Они мотивировали свое ходатайство тем, что участникам дела Фургала поступают угрозы. По словам Буртового, один из фигурантов находится под госзащитой – это бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков. В итоге Карпов удовлетворил ходатайство.

Как сообщил РИА “Новости” лидер фракции ЛДПР в краевой думе Сергей Зюбр, у шести членов партии в регионе, включая Фургала, прошли обыски в их квартирах, гаражах и машинах. В их числе два депутата.

Как сообщает РИА “Новости”, Центральный райсуд Хабаровска арестовал депутатов Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова. Против депутатов открыто дело по статье 159 УК (мошенничество), ранее они входили в руководство завода “Амурсталь” компании “Торэкс-Хабаровск”.

Накануне Фургала задержали в Хабаровске сотрудники СКР и ФСБ. Чиновнику вменяют часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 33 – пункты “б”, “ж” и “з” части 2 статьи 105 УК (покушение на организацию убийства лица в связи с его служебной деятельностью, совершенное группой лиц из корыстных побуждений), а также часть 3 статьи 33 – пункты “а”, “б”, “ж” и “з” статьи 105 кодекса (организация двух или более лиц в связи с их служебной деятельностью, совершення группой лиц из корыстных побуждений).

Фургал подозревается в организации убийств и покушения на убийство бизнесменов в Хабаровском крае и в Амурской области в 2004-2005 годах. По данным РБК, ему вменяется убийство в 2004 году его делового партнера Олега Булатова и еще одного бизнесмена, Евгения Зори, а также причастность к еще ряду убийств. Зоря в 2004 году был оппонентом Фургала и бывшего совладельца завода “Северсталь” Мистрюкова в арбитражном суде в споре о принадлежности производственного корпуса обанкротившегося завода ЖБИ-2. С предложением убить Зорю к Фургалу якобы обратился лидер ОПГ “Тимофеевские” Михаил Тимофеев. После этого убийства участники ОПГ охраняли предприятия ООО “Миф”, которое возглавлял Фургал. Компания занималась поставкой черного лома за границу; Булатов был партнером Фургала и возглавлял ООО “Миф-Хабаровск”. Мистрюков также был одним из руководителей этого ООО. Между Фургалом и Булатовым произошел конфликт; в 2005 году Булатова застрелили в Хабаровске.

По тому же делу арестованы еще четыре человека. Они дали показания на Фургала. В частности, Мистрюков рассказал о роли Фургала в убийствах, заключив досудебное соглашение со следствием. Он с 2019 года заключен в СИЗО “Лефортово”.

Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области. По данным РБК, имеются в виду убийства бизнесменов Александра Адамова и Романа Сандалова. У Сандалова, убитого в октябре 2004 года, за день до убийства произошел конфликт с работниками металлобазы ООО “Миф-Хабаровск”, не заплатившими ему за очередную партию лома. В квартире Фургала, по утверждению источника РБК, при обыске нашли патроны от оружия, аналогичного тому, из которого был застрелен Сандалов. По версии следствия, Фургал приказал своим охранникам “разобраться” с Сандаловым, его непосредственным убийцей считается охранник Александр Журавлев.

Задержание Фургала вызвало возмущение в Хабаровском крае: в Комсомольске-на-Амуре прошли одиночные пикеты в его поддержку, петиция за освобождение “народного губернатора” набрала 35 тысяч подписей, в соцсетях появились призывы выйти 11 июля в Хабаровске на митинг в поддержку чиновника.