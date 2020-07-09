Четверг, 9 июля 2020

Суд оштрафовал ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову на 75 тысяч рублей по статье о пропаганде гомосексуализма за рисунки во “Вконтакте”, сообщила ОВД-Инфо сама Цветкова.

Цветкову объявили виновной по части 2 статьи 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в интернете).

Суд усмотрел пропаганду гомосексуализма в публикациях ВК-сообществ “Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП на-Амуре | 18″ и “ЦВЕТ”.

Среди публикаций, вызвавших претензии, – изображение “Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ семьи!” и рисунок с разноцветными котятами. Они сопровождались подписями: в комментарии к первой картинке говорилось, что администраторы паблика ставят целью создать “инклюзивное сообщество”, ко второй – что они хотят выразить поддержку “юным подписчикам и подписчицам”, живущим в гомофобном обществе.

Протокол, по которому Цветкову оштрафовали, составили на нее в начале июля. Вскоре стало известно о третьем административном деле о пропаганде гомосексуализма против Цветковой – ее привлеки за ссылку на флешмоб “Да, выберу” в Инстаграме. Этот флешмоб стал ответом на гомофобный ролик РИА “ФАН” за поправки в Конституцию. К ссылке Цветкова прикрепила картинку, на которой были изображены однополые семьи с детьми.

Цветкова преследуется по пункту “б” части 3 статьи 242 УК (незаконное распространение порнографии через интернет). Дело завели из-за рисунков, которые она публиковала в ВК-паблике “Монологи вагины”. 9 июня ей предъявили обвинение.

Цветкова – художница, фем- и ЛГБТ-активистка, живет в Комсомольске-на-Амуре. В прошлом была режиссером активистского театра-балагана “Мерак”. В постановках участвовали дети, и из опасений за их безопасность проект был закрыт. Об уголовном преследовании Цветковой стало известно в конце ноября прошлого года, когда у нее провели обыск. Затем активистку поместили под домашний арест, эта мера пресечения действовала в отношении нее до середины марта 2020 года, после чего Цветкову перевели под подписку о невыезде.