Четверг, 9 июля 2020

Правительство Нидерландов решило подать на Россию иск в Европейский суд по правам человека в связи с уничтожением над восточной Украиной малайзийского Boeing, сообщается на сайте правительства.

В ЕСПЧ будет подана вся доступная и актуальная информаци об авиакатастрофе, заверяют в правительстве. Содержимое иска Нидерландов будет приобщено к искам родственников погибших. В правительстве обещают предоставить индивидуальным истцам “максимальную поддержку”.

“Достижение справедливости для 298 жертв уничтожения рейса MH17 есть и остается высшим приоритетом правительства, – заявил министр иностранных дел Стеф Блок. – Предпринимая этот шаг сегодня и, таким образом, максимально поддерживая заявления ближайших родственников, мы приближаемся к этой цели”.

Нидерланды уведомят об иске Совбез ООН. Кроме того, заявляют в правительстве, большое значение оно придает продолжению встречи с представителями России “по вопросу ответственности государства”.

C начала марта в Нидерландах продолжается суд над фигурантами дела MH17. По делу обвиняются гражданин Украины Вадим Харченко (позывной “Крот”) – бывший “комендант” Константиновки и экс-начальник “второго отдела разведуправления республиканской гвардии ДНР”, а тажке трое россиян – бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков), бывший командующий 2-м отделом “ГРУ ДНР” Олег Пулатов и генерал-майор российской армии Сергей Дубинский. Обвиняемым инкриминированы статьи 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов – преднамеренное уничтожение самолета и умышленное убийство. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненого заключения. Сейчас объявлен перерыв в процессе до 31 августа. Обвинение в ходе нескольких заседаний подробно описало, почему отвергло все версии катастрофы, кроме уничтожения самолета выстрелом из зенитного ракетного комплекса “Бук”, а также рассказало о маршруте, которым установку перевезли из России на Украину и обратно. Следствие при этом заявило, что расследование и поиск причастных к уничтожению самолета продолжаются.

Обвиняемые не присутствуют на процессе; только одного из них, Пулатова, представляют нидерландские защитники.

В середине мая Би-Би-Си сообщила, что Харченко заключили в СИЗО в Донецке по “делу” о проведении незаконного обыска в 2014 году и незаконном хранении оружия.

Сообщалось, что по делу проходит также украинец, бывший командир ПВО города Снежное Владимир Цемах. В сентябре Украина передала Цемаха, ранее похищенного украинскими спецслужбами, России в рамках обмена пленными, после чего он вернулся в контролируемую боевиками часть Донбасса.

В конце апреля Би-Би-Си одновременно с The Insider и Bellingcat удалось установить личность еще одного фигурната дела, известного под псевдонимом “Владимир Иванович”, – им оказался замглавы погранслужбы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака. Он руководил боевыми действиями на Украине как минимум до конца июля 2014 года. Среди прочих задач, за которые он отвечал, – перемещение через границу тяжелых вооружений, в том числе “Бука”, который сбил малайзийский Boeing.