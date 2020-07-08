Среда, 8 июля 2020

В Москве силовики утром пришли с обысками к сотрудникам “Открытой России” и “МБХ медиа”, сообщает “Медиазона”.

Обыски идут у координаторов “Открытой России” Татьяны Усмановой и Ольги Горелик. В Томске силовики пришли с обыском к юристу “Правозащиты Открытки” Алексею Прянишникову, у него обыск уже закончился. У него изъяли всю технику и документы. Шеф-редактора “МБХ медиа” Сергея Простакова после обыска доставили в редакцию издания, где также проводится обыск. Когда журналисты стали снимать машину каршеринга, на которой привезли Простакова, силовик в гражданском попытался ударить дверью журналиста “Коммерсанта”.

Завершился обыск у муниципального депуата Юлии Галяминой. Затем ее доставили на допрос, на котором она отказалась давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. После допроса ее отпустили.

Усманову после первого обыска повезли на второй – в квартиру ее матери, в которой она не живет 15 лет.

В московском офисе ОР также проходил обыск. После него исполнительного директора организаци Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову отпустили, а Горелик повезли в СКР.

В квартиры Галяминой и Простакова силовики не допускали адвокатов. У Галяминой в квартире находится сын, больной астмой, к нему также не допускали медиков.

Видео из моего подъезда. Адвокат Михаил Бирюков уже час не может попасть в квартиру, где проводится обыск. Это грубое нарушение закона. pic.twitter.com/90dNIzPJi4

— Юлия Галямина (@galiamina) July 9, 2020

Об обысках у Усмановой, Горелик и Простакова известно, что они проводятся по “делу ЮКОСа” 2003 года. Обыск у Галяминой проходит по тому же делу, сообщил “МБХ медиа” ее адвокат Михаил Бирюков. По его словам, силовики “ищут документы и доказательства того, что Юлия участвовала в присвоении и использовании денежных средств, похищенных у “Апатита”, и что вся ее деятельность финансируется из похищенных средств”.

Как сообщил пресс-секретарь ОР Константин Фомин, реальной причиной обысков может быть то, что участники кампании “Нет!”, выступающие против обнуления сроков Владимир Путина, подали заявку на проведение 15 июля митинга на Пушкинской площади. В заявке на митинг были указаны исполнительный директор ОР Андрей Пивоваров и участница кампании “Нет!” Марина Литвинович.

Власти Москвы и Петербург отказались согласовать митинги против “обнуления”, сообщает Znak.com.

В прошлый раз массовые обыски у сотрудников ОР по “делу ЮКОСа” проходили еще в 2017 году. В дальнейшем силовики приходили с обыском в офис ОР 27 февраля прошлого года.