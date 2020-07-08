Среда, 8 июля 2020

Уже приходилось отмечать, что одной из главных целей путинских изменений в Конституцию Российской Федерации было не только “обнуление” сроков правления действующего президента и превращение России в бесконечную автократию, но и создание условий, которые сделали бы невозможным даже теоретическое обсуждение преемниками Путина вопроса восстановления суверенитета Украины над оккупированным Россией Крымским полуостровом.

Через несколько дней после референдума выяснилось, что “крымская статья” в Конституции будет “разъяснена” соответствующими законодательными инициативами. В Государственной думе собираются внести поправки в федеральный закон “О противодействии экстремистской деятельности”, чтобы приравнять действия по “нарушению территориальной целостности России” к экстремизму. А это, в свою очередь, приведет к изменениям в Уголовном кодексе. Проще говоря, наряду с существующей уголовной статьей о призывах к сепаратизму (до 5 лет лишения свободы) появится статья о “нарушении территориальной целостности России” – от 6 до 10 лет.

Инициаторы этих изменений, в общем-то, и не скрывают, что речь идет прежде всего о Крыме – хотя, конечно, в определенных ситуациях новое законодательство может “сыграть” и в случае переговоров о судьбе Курильских островов, и когда начнется очередной виток противостояния Кремля с народами Северного Кавказа или Поволжья. Но Крым сегодня – это, конечно, самое главное.

Ведь с точки зрения международного права Крым как был, так и остается частью территории Украины. На географических картах его изображают как часть российской территории только в самой России. О неготовности признать законность российской аннексии полуострова неоднократно заявляли не только лидеры западных стран, но и руководители государств, находящихся в союзнических отношениях с Российской Федерацией. Да и в самом Крыму действие западных санкций ощущается сильнее, чем в самой России: сюда до сих пор боятся заходить ведущие российские компании и банки, здесь “своя” мобильная связь и железная дорога. Крым по-прежнему имеет все атрибуты оккупированной территории, а Россия в крымском вопросе остается страной-изгоем в еще большей степени, чем с признанием ею независимости отторгнутых грузинских автономий.

И вот что же получается: теперь любые переговоры на тему “чей Крым” превращают инициатора и участника таких консультаций в обычного уголовника? Да, именно так. Именно на это и направлены изменения в законодательстве. Именно для этого все это придумывалось, голосовалось, фальсифицировалось. Чтобы никогда никто и не подумал, что может вывести Россию из крымского тупика. Из этого тупика есть теперь только одна дорога – на нары.

Конечно же, все это будет иметь разрушающие последствия для самой России. Реставрация сталинизма в ХХІ веке добром не закончится. Но самое главное – когда речь пойдет уже не о Крыме, а о вполне возможных национальных и территориальных конфликтах, их участникам в буквальном смысле слова нечего будет терять, это вам не 90-е годы. И я не исключаю, что историки будущего найдут отправную точку распада Российской Федерации в окаянных днях “обнуления”.