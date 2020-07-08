Среда, 8 июля 2020

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал нелогичной версию о причастности главы Чечни Рамзана Кадырова к убийству в Австрии чеченского блогера-политэмигранта Мамихана Умарова, известного как “Анзор из Вены”.

“А при чем здесь Рамзан Кадыров? – цитирует чиновника “Медуза”. – Ну послушайте, это же к здравой логике не имеет никакого отношения. Убитый гражданин в Австрии и Рамзан Кадыров. Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то, значит, сразу нужно говорить о Кадырове? Согласитесь, нелогично”.

Накануне сам Кадыров обвинил в убийстве Умарова и других чеченских политэмигрантов западные спецслужбы. “И Анзор из Вены, и Мансур Старый (убитый во Франции чеченский блогер Имран Алиев. – Ред.), и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России и, в частности, меня, – написал глава Чечни в своем телеграм-канале. – Эти методы, использованные еще для разрушения Османской империи, применяются и сейчас: продажные глашатаи получают плату за свою работу (донаты, пособие – называйте как хотите!), а потом их убивают как якобы невинных жертв выдуманной “правды”. И все это под маской идеалов человечества, демократии”.

По словам Кадырова, западным спецслужбам известно, что чеченцы “спрашивают за оскорбления даже спустя десятки лет согласно религиозным и национальным традициям”, и поэтому они “сами их (блогеров. – Ред.) порождают и тут же ликвидируют”.

Умаров был застрелен вечером 4 июля в городе Герасдорф недалеко от Вены. По подозрению в убийстве вскоре задержали двух уроженцев Чечни – 47-летнего Сарали Ахтаева (непосредственного исполнителя), жителя Линца, и Салмана Магамадова. Об Ахтаеве известно, что он в 2010-2013 годах сидел в тюрьме в Харькове по обвинению в незаконном хранении оружия, затем перебрался в Киев, а оттуда – в Австрию. По другим данным, убийца получил статус беженца в Австрии еще в 2002 году.

Расследованием дела занимается государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом.

Умаров вел популярный youtube-канал. Последнее видео на нем было опубликовано за два дня до убийства. Блогер известен жесткой критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и публичными заявлениями о причастности российских спецслужб и чеченского руководства к политическим убийствам в Западной Европе и на Украине.

Умаров был основным свидетелем по делу о покушениях на бывшего украинского депутата Игоря Мосийчука, командира добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву (убитую в октябре 2017-го). Умаров в 2018 году вышел на Осмаева и Мосийчука и сообщил им о подготовке нового покушения. По его утверждению, за преступлением стоял депутат Госдумы Адам Делимханов, двоюродный брат Кадырова. Украинская разведка планировала инсценировать покушение, чтобы раскрыть всю преступную цепочку, но затем офицеры украинских спецслужб перестали выходить на связь. От окружения Делимханова Умаров успел получить 20 тысяч долларов, после чего люди оттуда стали угрожать родственникам Умарова в Чечне.

Блогер передал украинским силовикам аудиозаписи, на которых, как он утверждает, Делимханов обсуждает заказные убийства противников Кадырова.

В феврале этого года Умаров рассказал в интервью украинскому блогеру Владиславу Сидоренко о своей роли в предотвращении заказных убийств. По утверждению Умарова, он с 2010 года сотрудничал с австрийскими спецслужбами и через него прошло 10 заказов на покушения.

Умаров был свидетелем и в деле об убийстве Окуевой. В посольстве Украины в Австрии он дал показания представителям украинской полиции и контрразведки.

По утверждению Мосийчука, подготовкой первого покушения на него, совершенного в октябре 2017 года, руководил полковник ФСБ Игорь Егоров (позывной “Эльбрус”), фигурирующий в деле об уничтожении над восточной Украиной малайзийского Boeing. Он обучал исполнителей взрыва и осуществлял доставку взрывчатки из Крыма в Киев.

Умаров переехал в Австрию из Чечни в 2005 году. Он жил в Австрии под именем Мартин Бек. До начала второй чеченской войны Умаров работал в министерстве шариатской госбезопасности следователем.