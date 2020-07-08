Среда, 8 июля 2020

Сотрудники СКР и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала. Как сообщается на сайте СКР, он обвиняется в организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей.

Чиновнику инкриминированы часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 33 – пункты “б”, “ж” и “з” части 2 статьи 105 УК (покушение на организацию убийства лица в связи с его служебной деятельностью, совершенное группой лиц из корыстных побуждений), а также часть 3 статьи 33 – пункты “а”, “б”, “ж” и “з” статьи 105 кодекса (организация двух или более лиц в связи с их служебной деятельностью, совершення группой лиц из корыстных побуждений).

Фургала отправят в отставку в связи с утратой доверия президента, сообщили два источника РБК. Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков не исключил этого. “Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему предоставлены от следствия… мы вас об этом проинформируем”, – сказал он.

Как заявляют в СКР, задержание Фургала стало результатом работы следователей по раскрытию “особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области” в отношении бизнесменов.

По тому же делу, кроме Фургала, арестованы еще четверо предполагаемых членов преступной группы. Дело передано в центральный аппарат СКР, соучастники Фургала дали показания на него, сообщают в ведомстве. “В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших”, – отмечают там.

Фургала подозревают в убийстве в 2004 году его делового партнера Олега Булатова и еще одного бизнесмена, Евгения Зори, а также в причастности к еще ряду убийств, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами расследования. Зоря в 2004 году был оппонентом Фургала и бывшего совладельца завода “Северсталь” Николая Мистрюкова в арбитражном суде в споре о принадлежности производственного корпуса обанкротившегося завода ЖБИ-2. С предложением убить Зорю к Фургалу якобы обратился лидер ОПГ “Тимофеевские” Михаил Тимофеев. После этого убийства участники ОПГ охраняли предприятия ООО “Миф”, которое возглавлял Фургал. Компания занималась поставкой черного лома за границу; Булатов был партнером Фургала и возглавлял ООО “Миф-Хабаровск”. Мистрюков также был одним из руководителей этого ООО. Между Фургалом и Булатовым произошел конфликт; в 2005 году Булатова застрелили в Хабаровске.

Как утверждает источник, Мистрюков дал показания о роли Фургала в убийствах, заключив досудебное соглашение со следствием. Он с 2019 года заключен в СИЗО “Лефортово”.

Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области. По данным РБК, имеются в виду убийства бизнесменов Александра Адамова и Романа Сандалова. У Сандалова, убитого в октябре 2004 года, за день до убийства произошел конфликт с работниками металлобазы ООО “Миф-Хабаровск”, не заплатившими ему за очередную партию лома. В квартире Фургала, по утверждению источника РБК, при обыске нашли патроны от оружия, аналогичного тому, из которого был застрелен Сандалов. По версии следствия, Фургал приказал своим охранникам “разобраться” с Сандаловым, его непосредственным убийцей считается охранник Александр Журавлев.

Все депутаты ЛДПР в Госдуме могут сложить полномочия в знак протеста против задержания Фургала, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, партия не будет исключать губернатора.

СКР планирует в ближайшее время провести с Фургалом следственные действия в Москве и предъявить ему обвинение, а также подать в суд ходатайство о заключении его в СИЗО.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, победив на выборах и.о. губернатора единороса Вячеслава Шпорта. До этого в 2005 году он был избран депутатом заксобрания Хабаровского края, а в 2007-2018 годах был депутатом Госдумы.