Понедельник, 6 июля 2020

Подходит к концу второй судебный процесс над Юрием Дмитриевым, историком, руководителем карельского общества “Мемориал”, нашим другом, коллегой, соратником.

Юрий Дмитриев вернул из небытия имена многих тысяч людей, жертв государственного политического террора в нашей стране. Более тридцати лет своей жизни он посвятил изучению истории ГУЛАГа в Карелии. Дмитриев внес огромный вклад в обнаружение массовых захоронений жертв сталинского террора в Сандармохе и Красном Бору. Теперь в этих местах ежегодно проводятся мемориальные церемонии, в которых участвует множество людей не только из России, но и из других стран.

Эта работа Дмитриева, получившая международное признание, и навлекла на него беду.

Сейчас, когда в нашей стране политические репрессии вновь становятся повседневностью, когда правда о прошлом не вписывается в государственническую концепцию истории, естественно враждебное отношение властей к деятельности по сохранению памяти о государственном политическом терроре в прошлом.

На этом фоне и возникло “дело Дмитриева”.

Те, кто его инициировал, хотели не только остановить работу историка и общественного деятеля, но и опорочить его имя.

Мы заявляем: нет никаких сомнений в невиновности Юрия Дмитриева, нет сомнений в том, что обвинение сфальсифицировано.

Недаром первый судебный процесс над Дмитриевым закончился его оправданием. Но фальсификаторы не могли смириться с провалом. Вопреки очевидному, “не замечая” широчайшую кампанию протеста, развернувшуюся в России и во многих других странах, они хотят расправиться с неугодным человеком.

Если будет вынесен обвинительный приговор – это станет позором для нашей страны.

Мы требуем свободы для политического заключенного Юрия Дмитриева.

Правление Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества “Мемориал”