Вторник, 7 июля 2020

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в нижнюю палату законопроект о признаниии экстремизмом нарушения территориальной целостности России. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Крашенинников внес законопроект вместе с сенатором Андреем Клишасом.

Согласно законпроекту, в законе о противодействии экстремизму следует расширить формулировку: определение одного из видов экстремизма как “нарушение целостности РФ” заменить на “нарушение территориальной целостности РФ (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации) за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами”.

Это первый законопроект, направленный на имплементацию путинских поправок к Конституции.

По словам Крашенинникова, он также разработал ряд поправок в УК и КоАП. В частности, УК предлагается дополнить новой статьей 280.2 (нарушение территориальной целостности РФ), санкция которой будет составлять от 6 до 10 лет колонии.

Кроме того, Крашенинников предлагает ввести административную преюдицию по статье 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму). В случае ее первого нарушения, по мнению депутата, нужно наказывать штрафом – в размере от 30 до 60 тысяч рублей для граждан, от 60 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч – для юридических. Повышенные штрафы будут назначаться, если призыв совершен с использованием СМИ или интернета.

Соответствующие законопроекты Крашенинников направил для получения отзывов в правительство и Верховный суд.

В новой редакции Конституции один из пунктов ее 67-й статьи гласит: “Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.